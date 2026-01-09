¿Qué es La Familia de Pelos, la parodia para adultos de La Familia Peluche?

La Familia de Pelos, parodia de La Familia Peluche versión para adultos

La Familia Peluche es uno de los programas más queridos de la televisión pues su comedia era de las que más hacían reír en la tele abierta, sin embargo, una productora de cine para adultos decidió hacer su propia versión de este icónico programa a la que llamó La Familia de Pelos.

Esta parodia está causando revuelo en Internet, porque revive los famosos personajes creados por Eugenio Derbez, pero con un sentido sensual dirigido al público solo para adultos.

¿Qué es La Familia de Pelos?

La Familia de Pelos es un programa producido por SXMX, una de las productoras más famosas y reconocidas de contenido para adultos en Hispanoamérica.

Se trata de videos con contenido para adultos en los que participan seis actores que hacen una versión de Ludovico, Federica, Junior, Ludoviquito, Bibi y Excelsa.

En esta versión para adultos los personajes se llaman: Lolubrico, Federrica, Jr., Ludobigpi..., Sexselsa, Baby y un personaje más que se suma que es Don Cabaretón, que sería como Don Camerino.

El programa también reversionó la canción de La Familia Peluche para sustituir en la letra con términos picantes en referencia al contenido del video clip en el que los usuarios esperan encuentros íntimos entre los personajes, quienes usan prendas de ropa muy sensual, con peluche para mantener la referencia a la serie original.

Familia de Pelos ı Foto: Redes sociales

¿Quiénes son los actores para adultos que salen en La Familia de Pelos?

Los actores que interpretan a los personajes de La Familia de Pelos son los siguientes:

Elizabeth Marquez como Federrica

Aldo Moreno como Lolubrico

Memo Inclán como Don Cabaretón

Germán Cortés como Jr.

Pablito Metralla como Ludobigpi…

Malena Doll como Sexselsa

¿Cuándo se estrena La Familia de Pelos?

La Familia de Pelos se estrena este viernes 9 de enero en la página oficial de SXMX.

Usuarios reaccionan a parodia de La Familia Peluche

Los usuarios de Internet que consumen este contenido están esperando el estreno del video.

“Con que a este regreso se refería Eugenio Derbez”, “Quién dijo que el cine mexicano de calidad había muerto”, "En efecto revivió el cine Mexicano“, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Otros más no estuvieron de acuerdo y señalaron que hacer una versión para adultos de este programa era como herejía. Por otra parte, hubo usuarios que hasta pidieron que se hiciera la versión de Una Familia de Diez.

La productora también tiene en su catálogo un video que hizo con los personajes del Chavo del 8.