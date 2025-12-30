La sed que solo ella calmaba, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical La sed que solo ella calmaba es un drama chino en el que conocemos la historia de una mujer que es traicionada por su propio esposo, quien la usaba para su diversión y mimaba a una amiga traicionera.

¿De qué trata La sed que solo ella calmaba?

La sed que solo ella calmaba sigue la historia de Yolanda Suárez, la esposa de Adrián. Ella trabaja de manera humilde como repartidora y un día, llega a una fiesta para entregar un ramo de flores a desconocidos, sin sospechar que su vida estaba por cambiar.

La sed que solo ella calmaba ı Foto: Especial

Yolanda se encuentra de ese modo con su esposo, un hombre que fingió no tenerlo nada y la ponía a trabajar para no hacerse cargo de su esposa. Incluso, no duda en darle joyas costosas a Elvira López, una heredera cruel.

Yolanda no duda de que Elvira fue la causante de toda su desgracia, pues le robó un diseño, pero el golpe más fuerte llega cuando descubre que su esposo de tres años la ha estado engañando y está verdaderamente interesado en la traidora, más no en su propia mujer.

Tras darse cuenta de la traición, elle en un inicio está dispuesta a escuchar sus explicaciones. Un momento inesperado hace que ella conozca a Alonso Fuentes un hombre bueno y rico con un padecimiento extraño que desea profundamente casarse con ella.

¿Dónde ver La sed que solo ella calmaba?

La serie cuenta con un total de 77 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 8 capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como el sitio web de Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

Ojo por Ojo: En su vida pasada, Clara Campos era la hija de la empleada doméstica que decidió aprovechar su cercanía con Marcela Reyes para robar su tarjeta y hacerse pasar por una chica rica hermosa y bondadosa. Después de que Marcela fue acusada de hacer trampa en el examen de ingreso a la universidad y le anularon los resultados, nadie en la escuela le creyó a ella, a pesar de ser la persona inocente en la situación.

Una novia de la mafia, un esposo frio, cuyo verdadero nombre es Atada al honor, sigue la historia de Aria y Luca. Empujada a un rincón por el cruel chantaje de su padre, con el futuro de su querida hermanita en juego, el decimoctavo cumpleaños de Aria se convierte no en una celebración de libertad, sino en una boda con Luca Vitielo, el poderoso rey de la mafia de Nueva York.

El día en que dejé de amarte: Irene, una joven que por años, enfrentó los desprecios y malos tratos por parte de su pareja, Diego, quien prefería a su amante y la trataba como lo más preciado. Irene estaba dispuesta a soportar cada maldad, hasta que él viajó al extranjero para sorprender a la otra con fuegos artificiales de 100 mil dólares, mientras que Irene vendía su anillo para pagar el tratamiento de su padre; fue entonces que ella finalmente comprendió que debía separarse.