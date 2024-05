“Debemos asumir y reconocer que en seguridad todos hemos fallado”

A pocos días de la elección los candidatos a la Presidencia de la República han estado trabajando con sus equipos en sus planes de gobierno, para desarrollar la forma en que trabajarán si obtienen la victoria el próximo 2 de junio. Esta semana platicamos con Enrique de la Madrid Cordero, coordinador de las mesas temáticas de la campaña de Xóchitl Gálvez.

BIBIANA BELSASSO (BB): ¿Qué se está trabajando en el tema de seguridad?

ENRIQUE DE LA MADRID (EM): Lo primero es que tenemos que asumir y reconocer que en seguridad todos hemos fallado, no le hemos dado a los mexicanos lo que merecen y por eso, lo primero es que tendríamos, con humildad, cada quien poner sobre la mesa las experiencias fallidas y también aquéllas que han sido exitosas, como Coahuila. Coahuila nos debería de animar porque ahí hemos logrado recuperar la paz, por eso, quien encabeza la mesa de seguridad es el exgobernador Rubén Moreira. Lo que proponemos es una economía que crezca; dos, construir más preparatorias y más universidades, donde los jóvenes tengan espacio; tres, aumentar los salarios de los policías estatales, municipales, lo ha dicho Xóchitl, cuando menos a unos 20 mil pesos mensuales, y hacer lo mismo con ministerios públicos y con jueces. Una mucha mayor coordinación también internacional, fortalecer la Guardia Nacional, que será una Guardia Civil, y fomentar la participación de los ciudadanos. En aquellos estados, como Coahuila y Yucatán, donde con autoridades confiables los ciudadanos participan activamente, son lugares más seguros. Entonces, el mensaje sería que sí se puede tener un país más seguro, solamente se tienen que poner los recursos humanos y el dinero para perseguir esa meta.

BB: Y combatir la impunidad.

EM: Morena siempre dice: “Combatimos las causas”, eso es falso, porque una de las causas de una mayor inseguridad es la impunidad. En México, las probabilidades de que te detengan cometiendo un crimen son bajísimas y todavía son más bajas que te condenen. La impunidad es causa de inseguridad. Y sí, por eso hablamos de buenos policías, bien equipados, bien preparados, pero también con seguridad para sus familias, con vivienda, con acceso a educación, porque un poco la expresión es ‘vamos a cuidar a quien queremos que nos cuide’, sí, para combatir la impunidad.

Enrique de la Madrid, en foto de archivo. Foto: Especial

BB: ¿Que van a hacer con los programas sociales? Han dicho desde el Gobierno que ustedes piensan quitarlos.

EM: Morena es un partido de mentirosos y de perversos. Los programas sociales se quedan, además, son programas sociales que la mayoría lleva 80 años de existir y hoy en día están en la Constitución. Yo sí le pido respetuosamente a los mexicanos que no se dejen engañar. Nosotros pensamos que a los programas sociales, además, hay que incluirles y aumentarlos con una economía que crezca, con empleos dignos, con capacitación para que tengas accesos a esos empleos, pero los programas sociales se quedan, Morena se va.

BB: En economía, ¿qué va a pasar?, porque en 2018 había reservas económicas fuertes, había un fondo de estabilización, había dinero en los fideicomisos y ahora, entiendo, no queda prácticamente nada.

EM: Como bien señalas había reservas, y estos tipos se lo acabaron todo. Dijeron que era tanta la corrupción que nada más combatiendo la corrupción les iba a alcanzar, pero no les alcanzó, porque se acabaron todas las reservas, desmantelaron el Gobierno federal, desapareciendo dependencias, quitándoles recursos y no les alcanzó, endeudaron al país con cerca de un 80%, ahí están las cifras de ellos mismos, y no les alcanzó; y, ahorita, el riesgo es que como dejaron el país quebrado, empiezan a ir por tus pensiones, por tus cuentas de ahorro. Morena, si los dejamos, se acaba todo, porque son muy incompetentes y, además, lo digo con respeto, son muy corruptos. Por eso no se pueden quedar, porque si se quedan se acaban esto, nosotros sí podemos corregir las cosas, porque a Pemex hay que ponerlo en orden, hay miles de billones de pesos y de dólares queriendo entrar a México y que no van a entrar hasta que se vayan los de Morena.

BB: ¿Qué proponen en salud?

EM: Uno de los sectores que había avanzado más en los últimos años había sido precisamente el de salud, el Coneval mide la falta de acceso y habíamos logrado bajar, antes de este Gobierno, como del 28% de gente en carencia a 16%, y otra vez, sin argumentos, sin diagnóstico, cancelaron el Seguro Popular y dejaron de la noche a la mañana a 30 millones de mexicanos más sin acceso a la salud, hoy son 50 millones. Por eso hemos perdido esperanza de vida, por eso no hay medicinas, por eso no hay medicamentos, por eso no hay servicios. Con nosotros sí habrá un sistema de salud de calidad y eficiente.

BB: ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes en el tema de energías?

EM: Necesitamos proveer energía suficiente, barata y limpia a nuestra economía, familias y empresas, sobre todo, en una economía que es cada vez más eléctrica. ¿En qué creemos? En energías renovables, acelerar la transición de la producción de electricidad de las energías fósiles a las renovables, que además, son más baratas y limpias, y que el sector privado puede y debe participar en la generación de electricidad y el Gobierno mantener el monopolio, pero sí invertir en la transmisión.

BB: La relación México-EU.

EM: La relación con Estados Unidos es estratégica y vital para el desarrollo. Es la economía más grande del mundo y estamos geográficamente al lado de ellos. Desde que firmamos el Tratado de Libre Comercio las exportaciones mexicanas pasaron de 50 mil a 500 mil millones de dólares, si algo nos ha hecho falta es incorporar al sur del país al tratado. Nosotros lo vamos a respetar, tenemos que cuidar que ahora que se haga la revisión no retrocedamos, incluso avancemos y tratemos temas comunes, como la migración, las drogas y las armas. Ya sabemos, allá la consumen, sí, pero aquí la producimos, aunque el Presidente diga que no, y México también es un lugar de consumo, y nuestras bandas criminales, nuestros cárteles, se han vuelto empresas transnacionales. Es más, ojalá tuviéramos empresas del sector privado transnacionales como lo que se han vuelto las del crimen organizado, es un tema que tenemos que combatir juntos, porque tienen también la fuerza, la inteligencia, la capacidad de que colaboremos con información, es un problema para ellos, pero también para nosotros. Un tercio del territorio mexicano está tomado por el crimen organizado. Y luego, saquemos ventajas. Podríamos vernos como una nación de 170 millones de mexicanos, 40 allá y 130 acá, tenemos que generar una relación más estrecha con los mexicanos en el exterior. Es una relación estratégica, tiene que ser de respeto, sí, pero de mutua conveniencia.

BB: Ustedes llevan trabajando mucho tiempo y de forma muy consciente este Programa de Gobierno.

EM: Sí, y como mensaje final diría que hablamos de dos visiones de país muy diferentes. En Morena quieren regresar a un partido único, una visión hegemónica y tremendamente estadista, en la que incluso la tienda de la esquina debería estar en manos del Gobierno. Nosotros no y, para evitar este presidencialismo exacerbado proponemos un Gobierno de coalición, necesitamos acotar al presidencialismo, restringirlo y necesitamos un país donde todos participemos, donde todos contemos y eso es la evolución, la que le toca al régimen político mexicano, nos toca ir a esa otra etapa, no retroceder, no involucionar, avanzar. Tenemos que evolucionar hacia un Gobierno en el que participemos todos y eso es el Gobierno de coalición que proponemos en Fuerza y Corazón por México.