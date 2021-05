“Fundación de Tenochtitlan fue hacia 1325, no en 1321”

La semana pasada y dentro del marco de las conmemoraciones especiales por “la Independencia y grandeza de México”, se hizo una celebración para conmemorar la fundación de México-Tenochtitlan, urbe que a la postre sería sede del imperio mexica y sobre la que millones de capitalinos vivimos actualmente.

El evento se hizo al lado del Templo Mayor, el edificio principal de la antigua ciudad prehispánica. Se dijo que era el aniversario número 700 de la fundación de la urbe mexica, aunque hay un problema con ese hecho, muchos historiadores aseguran que todavía no se cumplen los 700 años. Al respecto, esta semana platicamos con la historiadora Isabel Revuelta Poo.

ISABEL REVUELTA POO (IRP): Nos encontramos ante un intento de manipulación de una fecha histórica para quererla empatar con otras fechas que sí se están conmemorando este 2021, que son los 500 años de la Caída de México-Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521, y la Consumación de la Independencia, el 27 de septiembre de 1821.

BB: ¿Por qué la polémica?

IRP: Los estudiosos, la academia, la gente que ha dedicado su vida al estudio de nuestra historia, aseguran que no existe un documento en el cual se establezca como una fecha tajante y exacta el establecimiento del pueblo azteca, proveniente de Aztlán, en este islote en el lago, de la fundación de Tenochtitlan. Los estudiosos están de acuerdo, muchos estudiosos están de acuerdo en que fue 1325, el año 2 calli, 2 casa, ¿por qué?, porque, bueno, existen fuentes como lo son los códices, pero son fuentes que son hechas en el siglo XVI, incluso algunos, por la solicitud de los frailes que llegan después de la Conquista y le preguntan a la gente cómo es que se fundó ese gran pueblo, entonces estamos hablando de fuentes secundarias, hablando de eventos que habían pasado hacía ya 200 años. Por otro lado, otros investigadores, incluso Eduardo Matos Moctezuma, que es encargado desde hace muchísimos años de los hallazgos del Templo Mayor, tampoco habla de una fecha exactísima, pero sí concuerda con que es 1325, incluso Moctezuma Ilhuicamina, que es el abuelo de Moctezuma Xocoyotzin, es el Moctezuma, el huey tlatoani cuando llegan los españoles a México Tenochtitlan, ya el abuelo había intentado recrear esta historia del pueblo mexica, entonces estamos hablando de interpretación, claro, la historia se trata de encontrar las fuentes y se trata de llegar a la verdad a través de estas fuentes y de esta historia y de estos estudiosos.

La historiadora Isabel Revuelta Poo, en imagen de archivo. Foto: Especial

BB: Háblanos de los ciclos lunares que tienen unos historiadores para definir la fecha.

IRP: Los ciclos solares influían absolutamente en la vida de los aztecas y lo que sí se puede corroborar en la historia es que hubo un eclipse solar alrededor de 1325, de ese año 2 calli, 2 casa, éste es un pueblo completa y absolutamente adorador de Huitzilopochtli, y entonces los historiadores sitúan la posible fundación justamente en 1325, cuando se da este eclipse solar. Ahora, es un pueblo que hay que recordar que ya había llegado al altiplano en sus códices, en la Tira de Peregrinación, en el Códice Mendocino, en muchos códices hablan de la leyenda, porque acuérdense que ni siquiera encontramos en dónde está localizado Aztlán, en el norte del territorio, no era territorio de chichimeca, como no se conoce exactamente el día exacto de la fundación. No existen hallazgos físicos para entender el momento exacto, incluso el símbolo del águila devorando una serpiente, que está en nuestro escudo, también es un mito fundacional de este pueblo mexica, hay muchos estudios, hay muchos referentes, se han encontrado en piedras labradas, pero tampoco se puede decir a pie juntillas que ésa es la fecha exacta, como se pudieran manejar otras fechas en nuestra historia. La comunidad académica en México está profundamente sorprendida, por decir lo menos, de este distanciamiento del discurso oficial de gente que ha dedicado su vida a estudiar. Miguel León Portilla incluso, un grandísimo historiador, que hace pocos años falleció, hablaba también de la dificultad de establecer una fecha exacta.

BB: ¿Es difícil precisar las fechas?

IRP: Sí, me parece muy bien que el debate de la historia esté en boca de todos, pero también es una responsabilidad absoluta de todos nosotros, los mexicanos, de acudir a nuestras fuentes, acudir a los estudiosos, acudir a la historia para conocernos más, para quitarnos estas ideas maniqueas del bueno mexica, el pueblo de oro, y el español pútrido, malo, pueblo terrible, eso no hace nada más que desdibujar nuestro rostro.

BB: Me habías platicado que ya ha habido otros casos que desde el oficialismo se quiere trabajar la historia.

IRP: Mira, es que el tema del discurso nacionalista en los gobiernos no es nuevo, y tratar de vender una historia oficial, nacionalista, que ensalce los valores mexicas como… yo estoy totalmente de acuerdo que es nuestra historia y nuestra raíz, Quetzalcóatl es parte de nuestra cultura, sin embargo, fue una ocurrencia en 1930, que el gobierno de la ciudad pidió que Quetzalcóatl fuera el símbolo de la Navidad, que no fuera el Niño Dios, que no fuera Santa Claus, que los niños pidieran regalos y sus juguetes tradicionales a Quetzalcóatl, siendo un absoluto despropósito, porque de alguna forma estabas borrando ya la mezcla, el sincretismo religioso o el sincretismo que se dio después de la Conquista. México es un pueblo muy arraigado a su religión y es una religión que se basa en dos grandes culturas, incluso más, porque cuando llegan los españoles traen también mucha mezcla de culturas y de ideas y lo mismo los pueblos prehispánicos, los mexicas no nada más tenían ideas de su propia religión, Quetzalcóatl no es un dios exclusivo de los mexicas, es un dios de todo Mesoamérica, entonces lo que estaban haciendo con esa idea nacionalista ramplona obviamente no prospera, porque vas en contra de la historia real, la historia verdadera, de nuestro sincretismo religioso y de nuestras creencias. Nadie le pidió sus juguetes a Quetzalcóatl, eso fue en 1930, fue una iniciativa del gobierno de la ciudad, del regente de la ciudad de esa época, están todos los encabezados en los principales diarios de circulación nacional y no lo puedes creer la forma de querer manipular la Historia. También mi compañero Alejandro Rosas habla de otra manipulación nacionalista en el gobierno de Echeverría: a fuerza se tenían que encontrar los restos de Cuauhtémoc, como si eso fuera a legitimar su gobierno de alguna forma, se hace todo un despliegue, no eran los huesos de Cuauhtémoc, la carrera de una grandísima arqueóloga-historiadora, Eulalia Guzmán, se fue al garete.