“Hay quien ve al país en blanco y negro; nosotros, a colores”

Hugo Éric Flores (HEF), fundador y presidente del Partido Encuentro Solidario (PES), platica con La Razón acerca de este instituto político y las próximas elecciones.

HEF: No me cabe duda de que somos un partido completamente distinto a la oferta de partidos que hay; buscamos llevar a cargos de representación política a la ciudadanía, vemos a nuestro partido más como un medio que como un fin, está más cerrado que los partidos ganen; nosotros lo que queremos es que haya buenos diputados, que haya buenos legisladores, que haya buenos gobernantes y estamos muy entusiasmados, porque abrimos nuestra plataforma para que se registraran personas para algún cargo y se registraron más de 17 mil, fue un trabajo muy arduo la selección, pero muy contentos, porque creemos que hay un despertar ciudadano que ojalá se manifieste el día de la jornada electoral.

Bibiana Belsasso (BB): Se está trabajando en propuestas para reactivar la economía del país.

HEF: Sí, en efecto, fíjate que nos estamos dando cuenta que pues no solamente es un tema de problemas sociales, cosas que estamos de acuerdo, que haya transferencia de recursos públicos a la gente más vulnerable, pero ahora también necesitamos reactivar la economía, ¿no?, la pandemia desnudó al sistema de salud en México, ése es un gran problema, pero también nos puso en una situación económica muy complicada, por eso es que nosotros estamos pensando que los precios de los productos deben de bajar, y la mejor manera para poderlos bajar y no afectar la producción, al contrario, incentivarla, es bajando el IVA del 16 al 10 por ciento, se reactiva el consumo, por lo tanto, la producción, y además, estamos proponiendo que los próximos tres años cualquier empresa pequeña y mediana que se cree, conocidas como MiPymes, se les exente el ISR, con el objetivo de que puedan empezar sin cargas fiscales, además de bajar este famoso impuesto del ISR, que tanta carga trae al empresariado, a la mitad, se reduce al 16, eso obligaría al Gobierno a crear una base de contribuyentes mucho más amplia y más sólida, y, por otro lado, bueno, pues seguramente va a haber mucho menos evasión que la que hoy tenemos, no necesitaríamos estar inventando leyes para el outsourcing si tuviéramos impuestos más pagables y nos parece que ésa puede ser una de las grandes soluciones para reactivar la economía de nuestro país.

BB: Con la pandemia ha habido un grave problema de deserción escolar.

HEF: Bien complicado, la verdad es que yo estoy bien triste, porque esta generación pues está tomando clases por Zoom o no tomando clases, necesitamos regresar a los jóvenes a la escuela. Lo más importante para nuestro país, para el futuro de nuestro país, es que los jóvenes estén bien educados, que haya una educación de calidad. Hay que incentivarlos, proponemos transporte gratuito para estudiantes de todos los niveles.

BB: Y además estamos viviendo en México un problema económico y de desempleo muy grave.

HEF: Sí, exactamente. De repente los gobiernos se enrollan mucho, con que proporcionaran seguridad, salud y una buena educación, con eso tendríamos; ése sería un gobierno excelente, y toda la demás parte económica, que se la dejemos al sector privado, al sector social, a los sectores productivos. El tema de la educación es un tema que van gobiernos y vienen gobiernos y el tema sigue exactamente igual; ojalá de verdad podamos hacer una gran reforma en materia educativa que permita darle futuro a los jóvenes. Una de las cosas que más me preocupan para el futuro es que ahora tenemos un bono demográfico que es una herramienta económica muy importante, y ese bono demográfico, porque tenemos muchos jóvenes, no está siendo utilizado, estos jóvenes algún día van a ser adultos y después van a ser viejos y perdimos esta generación por no saber reactivar el tema económico y sin duda tienes toda la razón, empieza en la educación, es ahí donde deberíamos de empezar.

BB: ¿Cómo se fundamenta el PES?

HEF: Cuando nosotros fundamos este partido, lo hicimos pensando en la institución social más importante, la familia. De repente los políticos hablan mucho de fortalecer al presidente, a los diputados, a los jueces, y nadie habla de las instituciones sociales; hay que fortalecer a la familia, es el cimiento, es la base. Tuve la experiencia de ser funcionario público en temas de seguridad en el estado de Morelos, y básicamente todas las personas que cometen delitos graves, todas tienen historias familiares de verdad, tremendas, difíciles. Deberíamos empezar a hacer un Gobierno que haga políticas públicas con perspectiva de familia, fortaleciendo a las familias vamos a abatir muchos de los problemas que tenemos en nuestra sociedad.

BB: ¿Por qué votar por el PES?

HEF: Nosotros somos el único partido que no está conformado por políticos, no me importa que me critiquen, pero yo prefiero a Cuauhtémoc Blanco de gobernador que a Graco Ramírez. Estamos refrescando la política, necesitamos llevar nuevos líderes políticos, en este país habemos líderes que nos hemos formado en la academia, tú eres una periodista de excelencia, hay gente que se ha formado en luchas sociales, pero no gobierna, queremos levantar una nueva generación de políticos, de gente que estemos más preocupados en el futuro de nuestros hijos, y eso es lo que nuestro partido ofrece.

BB: Hugo Eric, yo te voy a decir lo que a mí más me gusta del PES, en un momento en el que el país está tan polarizado, donde eres o rico o pobre, o fifí o chairo y hasta en las mismas mesas se confronta la gente, que el PES sea el único partido que llama a la unidad y a la no polarización.

HEF: Sabes, con mucha tristeza veo el maniqueísmo de nuestros líderes, buenos y malos, blanco y negro, todo lo ven en blanco y negro; el país del norte es diferente al país del sur; ahora, en esta nueva ola feminista, mujeres contra hombres. Lo peor en las mesas familiares: estás a favor o en contra del Presidente. Yo conozco a muchas familias que se han peleado por estas posiciones, no podemos seguir viviendo así, ésos no son los mexicanos, yo digo que mientras hay líderes, políticos que ven a México en blanco y negro, nosotros lo vemos a colores. Nuestras diferencias nos hacen ser un país muy rico, en todos los sentidos, en todas las expresiones, y que hoy nos estemos dividiendo da mucha tristeza; a mí en lo particular me suena a que esto no puede ser, ni debe ser México, por eso es que llamamos a la paz y a la reconciliación nacional. Para nosotros, la reconciliación tendría que ser el discurso del futuro de nuestro país.

BB: Y es que sin reconciliación no vamos a llegar a ningún lado.

HEF: Mira, hay tantas zonas violentas en nuestro país que dice uno: “híjole, ¿y cómo le entramos a esas zonas violentas?”, y yo digo que solamente, otra vez volviendo a tejer socialmente a los mexicanos, el tejido social del que hablábamos hace rato es bien importante recomponerlo, y no se ve ni a partidos ni a gobiernos, a todos los órdenes de gobierno no se ve que estén en la reconstrucción de eso, ya tiene que existir un poquito de cordura y de conciencia y ojalá seamos nosotros ese partido y ese liderazgo que lleve a México a repensar en nuestra sociedad y nos unamos para sacar adelante los grandes problemas que enfrentamos como sociedad.