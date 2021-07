¿Mota legal?

La resolución histórica en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la que quedó despenalizado el autoconsumo de marihuana recreativa fue, sin lugar a dudas, aplaudida por muchos.

Pero son muchas las lagunas legales que existen en el tema de la legalización de la marihuana para uso lúdico, y todavía tiene que pasar por las cámaras de Diputados y Senadores.

Lo que hizo la Corte fue ratificar los derechos civiles de los mexicanos, es decir: los mexicanos tenemos derecho a decidir qué deseamos o no consumir, ya sea alcohol, un cigarro de tabaco o cannabis, porque el Gobierno no puede decidir qué sí o qué no podemos hacer.

Guillermo Nieto, presidente de la Asociación Nacional de la Industria de la Cannabis, nos explicó en entrevista para Todo Personal, que esta decisión en la SCJN lo que hizo fue reconvertir ciertos artículos de la Ley General de Salud para que ya no fueran anticonstitucionales, pero al mismo tiempo dejó sin cambios el Código Penal Federal.

Quien crea que ya puede salir a la calle y comprar ciertos gramos de marihuana, hacer un churro y sentarse en la banca de un parque para fumárselo, está en un error, porque quien lo haga estaría infringiendo la ley.

Porque hasta la semilla para el autocultivo, es decir, sembrar unas plantas en su casa, debe estar regulado, si no, estaría incurriendo en la ilegalidad.

La ley está para las personas que siembran sus plantas y de ahí consumen, no pueden ni comprar ni vender.

Entonces, un particular puede consumir marihuana, pero no puede ser en presencia de terceros, menores de edad o en público, y por ningún motivo está permitida la comercialización de la planta.

En cuanto al tetrahidrocannabinol (THC), principal componente psicoactivo de la planta, con fines recreativos, que también despenalizó para autoconsumo la SCJN, el problema es que, en el Código Penal Federal, como le hemos dicho, permanece sancionado al ser considerado un psicotrópico, por ello, si una madre quiere dárselo a su hijo que tiene algún padecimiento que puede ser tratado con THC, no lo pude hacer, porque está penado.

Así nos lo explicó Nieto. Éstas son parte de las lagunas que deben ser atendidas por el Congreso, pues la resolución en la SCJN implica que ahora una persona mayor de 18 años, que quiera producir cannabis para su consumo personal, dentro de su casa, no deberá ampararse, podrá recibir la autorización de la Secretaría de Salud, que por ley tiene que otorgarla.

Aquí viene lo interesante, porque para que esto ocurra, la declaración tendrá que ser publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y después la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitario (Cofepris) deberá redactar las directrices para la adquisición de la semilla y demás reglamentos de autoconsumo; sin embargo, la última vez que este organismo sacó un reglamento de cannabis, tardó dos años y medio.

En parte se debe a que la Cofepris depende de la resolución que se dé en el Congreso de la Unión y, como hemos visto, la reglamentación permanece congelada porque existen diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado.

Hay confusión

Activistas en favor del consumo lúdico de marihuana celebran, el pasado 28 de junio, la decisión de la SCJN de despenalizar el consumo lúdico de la hierba, aunque ello no significa que puedan hacerlo en la calle. Foto: Cuartoscuro

El pasado 9 de marzo, San Lázaro avaló la iniciativa para el uso lúdico de la marihuana, pero un mes después, antes de la fecha límite impuesta por la SCJN, el Senado frenó la iniciativa.

Y es que la idea de legalizar la marihuana para uso recreativo dista mucho de lo que quieren tanto una cámara como la otra.

Una de estas diferencias es que la Cámara de Diputados avaló que la Comisión Nacional contra las Adicciones sea la que regule la ley, en lugar de la creación de un Instituto Mexicano para la Regulación y control del Cannabis, como en noviembre propuso el Senado.

El argumento de los diputados es que la Comisión Nacional contra las Adicciones estará respaldada por la Secretaría de Salud y el Gobierno federal.

Otra diferencia entre las cámaras es el tema de las licencias y los permisos para actos relacionados con cultivo, transformación, venta, investigación y exportación o importación de marihuana.

El Senado opina que el debate más grande recae en el hecho de que se pueda consumir en cualquier parte.

Además, no todos están de acuerdo en permitir que sean 28 gramos de cannabis para consumo personal. Actualmente se permiten 5 gramos.

En la iniciativa que permanece congelada también se busca que personas mayores a 18 años puedan cultivar hasta ocho plantas para uso personal y portar hasta 28 gramos de hierba.

También otorgará licencias para cultivar, investigar y exportar... Para ello, contará con asociaciones cannábicas, sin fines de lucro, con derecho a cultivo y consumo de hasta 20 integrantes, sin antecedentes de delitos graves contra la salud o delincuencia organizada.

Quienes consumen marihuana ven en esta ley la posibilidad de sentirse más seguros y no ser estigmatizados, pero esta iniciativa mantiene vacíos legales que en cuanto a cultivo ponen en desventaja a los pequeños agricultores, pues no contarían con las herramientas y recursos económicos para competir con grandes productores.

Mientras los legisladores siguen sin ponerse de acuerdo, desde 2015 cinco particulares lograron que su amparo ante la Suprema Corte de Justicia fuera escuchado y, por ello, el lunes 28 de junio la decisión fue a favor de ellos, pero las lagunas continúan y no sólo para la regulación de cannabis lúdica.

El uso industrial de cannabis requiere mayor atención. Se debe a que el cáñamo, que es la cepa de la planta, puede ser utilizado con la finalidad de transformar la industria textil, papel, plástico, así como crear biodiésel y bioetanol de manera sustentable...

La regulación de la marihuana en México traerá beneficios económicos, como quitarle el negocio al crimen organizado; sin embargo, un mayor beneficio sería en el tema industrial, para fomentar la inversión en el país.

Lo primero que indican especialistas es que se debe entender que la relación del cáñamo con la marihuana es poca, pues el contenido de su psicotrópico THC es mínimo, y en lugar de tener fines lúdicos, tendría fines prácticos.

De acuerdo con la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis, la producción de cáñamo genera cuatro veces más ganancias que el maíz. Es decir, por una hectárea de maíz al año se generan 13 mil 500 pesos, mientras que por el cáñamo son 58 mil pesos anuales. Actualmente se cultiva en Europa, Australia, China, Canadá y Estados Unidos.

Es altamente rentable porque, mientras un árbol tarda 20 años en crecer, el cáñamo lo hace en 20 semanas, por ello, enfocar la producción de papel, con base en el cáñamo, combatiría la deforestación.

Con el plástico de cáñamo se pueden producir botellas de refresco que se degradan en 180 días, así como contenedores, cosméticos, muebles, incluso ayudaría a mantener una industria automotriz biodegradable, ya que este sector utiliza toneladas de plástico al año.

Pero todo esto no está en la legislación. Lo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un gran avance en el tema de derechos humanos, pero para tener una verdadera ley para el consumo y para el uso industrial de la marihuana todavía falta mucho.

*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.