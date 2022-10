Muere en prisión esposo de Yrma Lydya

Se anunció la muerte de Jesús Hernández Alcocer, de 79 años, quien llevaba 4 meses en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, acusado del feminicidio de su esposa, Yrma Lydya Gamboa, quien murió de varios balazos en el restaurante Suntory, de la colonia Del Valle.

Autoridades penitenciarias declaran que un compañero de celda del abogado, lo empezó a ver mal y dio aviso a los custodios y fue trasladado al servicio médico, pero el abogado murió a pesar de haberle brindado las atenciones médicas para reanimarlo. A las 10:45 hrs. fue diagnosticado sin signos vitales.

De acuerdo con el reporte, el pasado 12 de septiembre ya había tenido un infarto cerebro-vascular, le realizaron tomografías debido a una condición de salud delicada por problemas cardiacos y de hipertensión.

Incluso, en una de sus audiencias manifestó sentirse mal, por lo que fue llevado ante el juez en una silla de ruedas.

Estaba a punto de terminar el plazo fijado por el juez para el cierre de la investigación; sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) confirmó la muerte de este hombre.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que ya abrió carpeta de investigación en torno al caso.

Este hombre era procesado luego de lo ocurrido la noche del jueves 23 de junio pasado, en al restaurante Suntory, de la colonia Del Valle, donde tuvo un altercado con su esposa, quien murió en ese lugar por arma de fuego.

Previo al crimen, Jesús Hernández llegó acompañado de una pareja para comer en ese restaurante, al que era asiduo desde hace años.

Algunos comensales pensaron que el primer disparo fue un golpe, pero se trató del primero de los tres disparos que recibió la joven.

El último fue el tiro de gracia en la cabeza. De acuerdo con el abogado Salvador González, Yrma Lydya se citó con Hernández Alcocer porque temía verlo en la casa que compartieron en el Pedregal de San Ángel. Iban a hablar del divorcio.

Segundos después de haber matado a su esposa, el abogado, quien iba con su escolta, dio órdenes de huir, por lo que el guardaespaldas manejó sin saber bien lo que había sucedido.

Jesús y Benjamín “N” fueron detenidos, luego de que policías recibieron una llamada, mientras que un tercero permanece prófugo.

No se esclareció el caso

El abogado Jesús Hernández Alcocer fue detenido el mismo 23 de junio, luego de balear a su cónyuge en un restaurante de la colonia Del Valle. Foto: Especial

Se declaró inocente. En varias ocasiones reiteró que no accionó el arma. Su abogado, Ángel Fernando Hernández Guadarrama, insistió siempre con el argumento de que no fue el esposo de la cantante quien disparó contra Yrma Lydya, sino un tercero cercano a ellos.

En una entrevista con el periodista Carlos Zúñiga, Hernández Alcocer decía que él no había matado a su esposa, incluso aseguraba que él en realidad no sabía con quién se había casado, y que siempre se le dijo que Yrma Lydya era mayor. Para la opinión pública era inverosímil que Hernández Alcocer no sabía quién era la cantante. Estuvieron un tiempo juntos y él la ayudó a promocionarse como artista, según ella misma declaró en su momento.

Yrma era una joven cantante, que buscaba lograr el éxito en el mundo de la música regional mexicana, incluso se dice que entre los negocios de Hernández Alcocer estaba manejar la carrera musical de su esposa.

La joven tenía una voz privilegiada, pero no venía de una familia adinerada. Ya había tenido una pareja más grande que ella, quien tampoco la trataba bien, pero le ayudó a financiar el inicio de su carrera.

Cuando dejó a esta pareja sentimental, se involucró con Hernández Alcocer, quien le llevaba 58 años. Ella buscaba salir adelante no sólo en el ámbito artístico, también estaba matriculada en la Universidad Anáhuac.

Hernández Alcocer fue denunciado en diciembre de 2021 por la propia Yrma Lydya, quien dijo sufrir agresiones de su esposo y que, incluso, le apuntó con un arma en su casa. En otra ocasión, de acuerdo con los reportes, la golpeó y trató de ahogar en un jacuzzi, pero ella le otorgó el perdón y volvió a la casa que compartían.

Quienes convivieron con la pareja, como, por ejemplo, la fallecida actriz Carmen Salinas, decían que este hombre era un caballero, pero eso era sólo lo que aparentaba. Los que lo conocieron con más profundidad, saben que era un hombre extremadamente violento.

Yrma Lydya no fue la única mujer que sufrió maltrato, según información publicada, Jesús tuvo varias esposas, dos de ellas murieron presuntamente en situaciones sospechosas. La esposa anterior a Yrma Lydya abandonó el hogar conyugal prácticamente escapándose del abogado.

Se dijo que era aficionado a las armas y siempre llevaba una con él. Andaba armado, dentro y fuera de su casa, aseguraba que por seguridad.

Fue comandante de la Policía Judicial con Arturo El Negro Durazo, en la época de la Presidencia de José López Portillo.

Años después se presentó como abogado y llevó varios casos legales de importancia, como el de Onésimo Cepeda. Siempre presumió tener contactos en distintos sectores.

Hernández Alcocer fue acusado de usurpación de profesión y que para lograr sus objetivos y llevar casos como abogado, utilizaba sus contactos y a múltiples colegas.

En el Registro Nacional de Profesionistas aparecen dos cédulas con el nombre de Jesús Hernández Alcocer.

La primera la emitió la Universidad Nacional Autónoma de México, expedida en el año 1974, pero corresponde a la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. La otra cédula corresponde a la Universidad del Distrito Federal, expedida en 2017 por la Licenciatura en Derecho. Pero bueno, la usurpación de profesiones es el menor de los problemas.

Por ahora, queda un custodio de Jesús Hernández Alcocer detenido, a quien se le quería culpar del asesinato para poder, dicen, exonerar al abogado. Esa investigación sigue su marcha.