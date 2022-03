Nadie quiere morir por Putin

Tras la invasión de Rusia a Ucrania, todo el mundo se imaginaba que la fuerza militar del país comandado por Vladimir Putin aplastaría a Ucrania en muy poco tiempo. Para sorpresa de todos, Ucrania se ha defendido y Rusia ha demostrado que su ejército no está tan bien coordinado como se pensó.

Guerra causa miles de bajas

El Presidente Volodímir Zelenski platica con un soldado herido, durante su visita a un hospital en Kiev, Ucrania, ayer. Foto: AP

Vladimir Putin decidido a invadir Ucrania, un territorio independiente desde 1995 y que ahora busca nuevamente anexar al viejo estilo, reviviendo a la Unión Soviética. Un dictador que lleva 20 años en el poder que hoy además amenaza al mundo occidental.

Desde el 19 de febrero, cuando decidió enviar tropas a Bielorrusia, exhibió ante el mundo el poderío de sus tropas terrestres, que de verdad hacían pensar que, en una posible guerra, nadie podría contener a este monstruo militar.

Pero la guerra no duró los tres días que Putin pensó, son ya varias semanas y no han podido derrotar a Ucrania. En 2021 Rusia destinó casi 46 mil millones de dólares en defensa, mientras que Ucrania invirtió casi 5 mil millones de dólares, es decir casi una décima parte, según el informe "The Military Balance" del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.

Las armas rusas tienen un defecto, el factor humano. Y es que sus soldados no han podido tener esa disciplina que tanto se necesita en tiempos de guerra. Civiles en Ucrania han puesto en evidencia tanques rusos abandonados a mitad de un camino o cómo jóvenes soldados rusos terminan huyendo en medio de la nada.

Se han visto las imágenes de los vehículos militares rusos perdidos o atascados en los caminos de Ucrania. Algo impensable en estos momentos donde las tecnologías , como los GPS, pueden solucionar todo. Son imágenes que el gobierno ruso ha intentado que salgan a la luz pública. Además, hay una teoría que sugiere que en realidad Rusia no tiene el poderío militar que se piensa. En estos momentos de la guerra con Ucrania, Estados Unidos investiga por qué Rusia usa bombas poco sofisticadas conocidas como “bombas tontas”.

Durante las incursiones Rusia ha lanzado múltiples misiles a varias ciudades en la que han muerto cientos de civiles, pero no ha usado su artillería guiada de precisión. Especialistas sugieren que han decidido usar esas armas en caso de que se presente un enfrentamiento con la OTAN, o que simplemente se le acabó ese tipo de arsenal destinado para la guerra.

Por las calles de Járkov y sus alrededores, los soldados rusos están abandonando los cuerpos de sus compañeros, por esta razón, especialistas de seguridad del Pentágono en Estados Unidos creen que las unidades rusas han dejado las armas y se han negado a luchar, incluso aseguran que las tropas agujeran los tanques de gasolina de sus unidades para evitar el combate.

Aunque no se puede confirmar con precisión el número de bajas en el ejército ruso en lo que va del conflicto bélico en Ucrania, autoridades de EU y Europa calculan que son unos 400 soldados muertos cada día, misma cantidad que Rusia perdió en todo un mes cuando anexó a Crimea a su territorio en 2014. Otra comparación es Afganistán, donde Estados Unidos perdió 2 mil 500 soldados en 20 años de guerra.

Analistas aseguran que hoy muchos soldados rusos no quieren seguir peleando la guerra de Putin. Muchos ciudadanos rusos incluso no están de acuerdo con esta invasión, salieron a las calles a manifestarse. Están sufriendo las decisiones tomadas por quien dirige su país. Un dirigente, que por cierto, tiene millones de dólares con prestanombres fuera de su país, sus familias están resguardadas sin carencias y mientras tanto los ciudadanos están teniendo grandes pérdidas.

Durante una reunión con legisladores estadounidenses, altos funcionarios del Pentágono informaron que las bajas de soldados rusos y ucranianos eran de mil 500 en cada lado durante los primeros cinco días del enfrentamiento, pero dijeron que las cifras eran estimaciones.

El ministerio de Defensa ruso reconoció bajas, pero no dio cifras. Según Ucrania ha matado a más de cinco mil 300 soldados rusos. Algunas teorías sugieren que la intención de Moscú es evitar informar el número de bajas de sus soldados para no evidenciar la debilidad de su ejército y el trabajo que les ha costado ingresar a ciudades ucranianas, además de que el creciente número de muertos podría afectar el apoyo de los simpatizantes del presidente Vladimir Putin en su esfuerzo por avanzar en Ucrania.

Un ejemplo de esta situación es la ciudad de Járkov, donde se libraron múltiples enfrentamientos entre rusos y ucranianos por varios días, lugar que el Pentágono creía que sería tomada en un día.

Esta situación es aprovechada por Ucrania, y supuestamente su Ministerio de Defensa ofreció dinero en efectivo y una amnistía a los soldados si se rendían. “¡Soldado ruso! Te han traído a nuestra tierra para matar y morir”, “No sigas órdenes criminales. Te garantizamos una amnistía completa y 5 millones de rublos si depones las armas. Para los que sigan comportándose como un ocupante, no habrá piedad”.

A este supuesto desánimo hay que agregar la caída de mandos rusos, lo que provoca escepticismo entre las tropas. El último general de división muerto en Ucrania fue Andrei Kolesnikov, comandante del Distrito Militar del Este. Antes cayeron el general de división, Vitaly Gerasimov, jefe del Estado Mayor del 41º Ejército, quienmurió en las afueras de Kharkiv; y el general de división Andrei Sukhovetsky. Algo que puede llegar a desmoralizar a las tropas rusas.

Luego de estas bajas Ucrania actualizó la cifra y aseguró que Rusia había perdido más de 12 mil soldados, así como armamento pesado, como 80 helicópteros, mil 36 vehículos blindados y 120 cañones.

Rusia tiene el mayor número de armas nucleares a nivel mundial: seis mil 200 cabezas nucleares, también conocidas como ojivas. De todas ellas, unas mil 600 están desplegadas y listas para usarse, otras tres mil están almacenadas y alrededor de mil 700 han sido retiradas y están en proceso de ser desmanteladas, según estimaciones del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo.

Pero Rusia sabe que, si llega a utilizar el armamento nuclear, la respuesta a nivel mundial contra ellos será devastadora.

Mientras todo eso pasa, en la Cámara de Diputados en México se está creando un grupo de amistad México- Rusia impulsado por el PT y algunos miembros de Morena para apoyar a Vladimir Putin.