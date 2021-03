Regreso a clases

Los estudiantes llevan más de un año de tener que tomar clases de manera virtual. El abuso, la violencia, los trastornos de ansiedad, la obesidad, la desnutrición, entre otros problemas, golpean la infancia de nuestros niños.

Pero aún más grave es que la pandemia nuevamente acentúa la brecha de desigualdad en nuestro México. Mientras es más fácil para las escuelas privadas regresar con sana distancia a clases presenciales, la complicación para las escuelas públicas, cuya matrícula se ha incrementado muchísimo, por la cantidad de niños que han tenido que abandonar sus escuelas, porque ya no se pueden pagar las colegiaturas, es altísima.

Estudiante repasa lecciones a través de los programas de educación Aprende en Casa de promovidos por la Secretaría de Educación Pública, en agosto de 2020. Foto: Cuartoscuro

A casi un año de aprender en casa

Platicamos con el Ingeniero Alfredo Villar Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Privadas (ANFE-ANEP), y esto fue lo que nos dijo.

AVJ: Tienen grandes problemas los estudiantes en primer lugar de salud, ¿por qué?, porque ya un año de confinamiento les ha creado problemas vitales, problemas emocionales, problemas de desnutrición, de obesidad y otro tipo de enfermedades gastrointestinales, respiratorias, etcétera, ¿no?, entonces esto ha sido un gran problema y por el otro lado, la situación educativa, porque ya van dos periodos, dos ciclos escolares perdidos, el 19-20 y el 20-21, porque se supone que no van a abrir en este ciclo y hay rumores de que a lo mejor hasta enero se van a abrir; entonces cada vez el problema es mayor y sobre todo lo que más nos ha gustado y estamos apoyando fue la iniciativa de padres de familia que visitaron a las escuelas para pedirle a los directores el ver la posibilidad de abrir precisamente a clases presenciales, ¿por qué?, pues porque ya la situación de sus hijos es tremenda, hay problemas familiares también, ellos no pueden atenderlos porque tienen que trabajar, porque tienen que hacer otro tipo de actividades para satisfacer las necesidades de su hogar.

BB: Imposible recuperar lo perdido.

AVJ: Por supuesto, eso tardaría de seis a diez años recuperar tanto la parte de salud como la parte educativa, eso es muy, muy grave, entonces eso es lo que tenemos que hacer y la participación de la sociedad es lo más importante, sobre todo tomando todas las precauciones, no solamente es abrir la escuela y ya, sino todos los protocolos, como es el protocolo de la Secretaría de Salud que está muy bien, el protocolo de la Secretaría de Educación Pública también está bien y protocolos que estamos trayendo de escuelas de Europa, donde están abriendo y poniendo. Solamente México es el único país que no está abriendo sus escuelas, ya todo mundo está abriendo las escuelas, a pesar de toda esta pandemia, para evitar problemas, no solamente están los problemas en el sector educativo sino también los problemas en el sector económico, los problemas en el sector industrial, todos tenemos un gran problema, ¿no?, entonces tenemos que hacer que la sociedad participe y es por eso que estamos apoyando a los padres de familia.

BB: ¿Por qué las escuelas privadas sí abren y las escuelas públicas no?, ¿esto no abre más la brecha de la desigualdad?

AVJ: Por dos cosas, en primer lugar, porque las escuelas particulares tienen esa situación de que cada una es libre, aunque tiene que apegarse a la Ley General de Educación, pero no las escuelas oficiales, ojalá pudieran abrir, pero ahí hay una situación política y es la orden del gobierno que dice: “Ustedes no abren, están confinados”, etcétera, y además la cuestión política y la cuestión sindical, ahí es un gran problema que no tenemos nosotros, nosotros sí podemos abrir.

BB: Ya dijo el Presidente que no van a poder abrir.

AVJ: El Presidente dice que tomemos providencias nada más y que está prohibido prohibir, entonces ya no…, ése es un mensaje para todo mundo de que no nos pueden evitar que abramos, si nos pide a nosotros como escuelas que tomemos todas las providencias para evitar contagios y que esta pandemia siga creciendo.

BB: Hay ejemplos en países que ya han abierto las escuelas con todas las medidas sanitarias.

AVJ: Eso lo vamos a hacer. Casi la mitad de los estudiantes de las escuelas particulares se fueron a las escuelas oficiales, renunciaron, entonces los que quedaron fueron muy pocos, la mitad, entonces si había grupos en una escuela particular de 20 alumnos ahora habrá de 10 nada más, pero también menos porque hay padres de familia, y también tenemos que respetar eso, que no quieren enviar a sus hijos, precisamente para evitar el problema, así como hay escuelas que no quieren abrir, entonces vamos a tomar todas…, ésa es una de las medidas.

BB: ¿Tan alta es la matrícula de los estudiantes que han abandonado las escuelas privadas precisamente por la pandemia?

AVJ: Efectivamente, porque la pandemia causó problemas en los padres de familia que tuvieron que sacar a sus hijos, porque no podían pagar porque perdieron el empleo, otros padres de familia decían: "¿Por qué voy a pagar si están dando por televisión las clases?", entonces para que tuvieran validez los estudios a distancia de sus hijos tuvieron que inscribirlos en las escuelas oficiales y están sobresaturadas, si por ejemplo, el día de mañana tuviéramos que regresar a clases presenciales los grupos en las escuelas oficiales serían de 90, 100 alumnos.

BB: ¿Ésa puede ser la razón por la cual todavía no quieren abrir?

AVJ: Exactamente, es un gran problema y un problemón que se está viendo y que no quieren ver ellos, es un gran problema, ¿qué futuro les espera a 36 millones de estudiantes que están en el sector educativo?, ¿qué futuro les espera cuando llevamos dos ciclos perdidos, retraso en la educación, problemas ya de salud?, ¿qué es lo que estamos haciendo?, por eso es importante la participación de la sociedad y en armonía con las autoridades, por eso es que queremos estar en diálogo con las autoridades para que nos digan cómo podemos apoyar, cómo podemos apoyar a las autoridades, qué es lo que tendríamos que hacer y tomar un acuerdo realmente ahí para que participe la sociedad.

BB: ¿Cuándo regresarían a la escuela?