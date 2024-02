“El secreto para estar vigente es tener una disciplina férrea”

Juan Soler es uno de los actores más destacados en el mundo de habla hispana. Desde hace más de 30 años no ha dejado de protagonizar papeles importantes en su carrera.

Apenas el año pasado terminó con mucho éxito la novela El amor invencible, en el Canal de las Estrellas; hizo una serie llamada Chavorrucos para Amazon Prime; fue conductor de Sale el Sol en Imagen, tiene un programa en redes sociales llamado Emparejados, en donde aborda temas de pareja junto con su novia, Paulina Mercado, y ahora, nuevamente regresa al Canal de las Estrellas haciendo la novela Tu vida es mi vida.

Juan no ha dejado de reinventarse y ahora que existen tantas opciones para las audiencias, Soler ha tenido la habilidad de estar en proyectos que son exitosos.

BIBIANA BELSASSO (BB): ¿Cómo estás en esta nueva novela Tu vida es mi vida?

JUAN SOLER (JS): Fíjate que esta novela que tuvo un pequeño retraso porque es una novela chilena, hubo que adaptarle el estilo, adaptar también la temática y cómo se platicaba la anécdota, porque en la novela original quien padecía la enfermedad que se trata, que es un tumor, era el hombre, entonces aquí se cambió y es la mujer, que viene siendo mi hija.

BB: Juan, estás haciendo un papel de un hombre de tu edad, es muy diferente a lo que estuviste haciendo tantos años.

JS: Fíjate que tuve la fortuna de que el tipo físico mío me permitió acceder a protagonizar las historias, también obviamente por la parte actoral, pero ahí están los castings y las audiciones son los que priman si te contratan o no, pero mi tipo físico me permitió a mí encabezar elencos, que encabecé más de 28 proyectos, y hoy estoy haciendo el papel del padre de la protagonista, en la historia tengo a mis nietos que ya son grandes, entonces, sí, estoy haciendo un personaje que, además, en la historia es más grande que yo en la vida real, es un buen reto y es una buena forma de seguir vigente.

BB: Estás con Susana González y otros grandes actores. Tú siempre has dicho que trabajar haciendo novela es como estar en familia, porque son demasiadas horas las que inviertes con tus compañeros en la producción.

JS: Bueno, seguimos con el proceso de grabación, nos quedan un par de meses todavía, pero ya la novela, que está al aire, está dando muchísimo resultado. Es un tema muy sensible, donde la protagonista tiene una enfermedad, el médico dice que va a morirse, y la novela se desarrolla en un tiempo de nueve meses de la vida de la protagonista, donde viene el desenlace. Es una novela de corte completamente clásico, está el villano, la villana, la historia de amor, la historia del engaño, los secretos, entonces es una historia muy completa, pero sí está abordado de una manera actual.

BB: Los formatos, las audiencias han cambiado, sin embargo, las novelas que has hecho recientemente han tenido mucha aceptación en el público.

JS: Creo que el secreto de que hoy por hoy estén funcionando las novelas es que regresaron a la novela clásica, al melodrama clásico, actualizado en el lenguaje, actualizado también en las formas, actualizado también en el intercambio de ideas entre personajes y también trabajando muy de la mano con la nueva percepción de lo que es el género, los roles de género son muy importantes también dejarlos establecidos. Es el formato clásico del melodrama, yo creo que el melodrama ya cumplió su mayoría de edad, viene de Francia de los años 1400, ya maduró y es un género que es muy recurrido y a la gente le gusta. Hay muchísimas grandes películas y grandes obras que su fundamento está en el género melodramático: Lo que el viento se llevó, Leyendas de pasión, podríamos hablar de muchísimas películas y también de obras que están fundamentadas en el género melodramático y que la televisión haya recuperado el género clásico, para mostrar hoy con una actualización en su dialéctica, la verdad creo que es un gran acierto.

BB: Pero también hay un público mucho más exigente y yo conozco a Juan Soler, te he visto estudiar e invertirle horas a preparar sus escenas.

JS: Es que el ritmo de trabajo sí es muy exigente, la celeridad con la que tú tienes que realizar cada escena, cada toma, cada vez que realizas un armado de escena, sí te lleva una concentración que no la tienes en otro formato. Por ejemplo, en la miniserie tú haces ocho capítulos en seis semanas, ocho semanas, un capítulo de una serie son más o menos 42 minutos, lo que dura un capítulo de una serie lo haces en una semana completa, nosotros hacemos 42 minutos diarios, un capítulo por día.

BB: Platícanos de esta nueva producción.

JS: Se puede ver en Las Estrellas, en la plataforma de Vix, se estrenó paralelamente en Estados Unidos, y está siendo un fenómeno de audiencia. Esta producción de Angelli Nesma, protagonizada por otros compañeros que son Susana González, Valentino Lanús, Lisardo Guarinos, Laura Flores, Verónica Merchant, que es un lujo tener a Verónica Merchant trabajando, Roberto Mateos, la verdad es que sé que se hizo un gran elenco y un gran grupo de trabajo.

BB: ¿Cómo le hace Juan Soler para poder estar en tantos proyectos casi de manera simultánea, desde actorales hasta de empresario con tus parrillas?

JS: Fíjate que yo creo que es disciplina, lo mismo te diría a ti, estás todo el día por todos lados. El secreto justamente es una disciplina férrea, estar enamorado de lo que uno hace, no despreciar las oportunidades, estar permanentemente involucrado en innovaciones, en información, ser curioso, ser curioso es fantástico porque te abre tantas ventanas de oportunidad que son increíbles, y amar lo que uno hace en todas sus facetas, o sea, me gusta mi faceta de empresario, me gusta mi faceta de fabricante, me gusta mi faceta de comunicador, me gusta mi faceta de actor, de productor también, ahora estamos produciendo con un muy, muy amigo, estamos produciendo una obra de teatro. Entonces, todas estas cositas siempre hay tiempo cuando uno ama lo que hace.

BB: Tú me dices que no hay que desaprovechar las oportunidades, pero también has sido muy selectivo con los proyectos que haces.

JS: Eliges proyectos en donde hay una alta posibilidad de que sea aceptado y de que triunfe, diciéndolo en un término muy coloquial, pero que triunfe porque se tienen que conjuntar muchas cosas, tiene que tener una buena historia, que te guste, que te atrape, que digas: “Ah, caray, quiero seguir leyendo”, tiene que tener buenos directores, tienes que conocer a tu elenco y saber que está integrado por actores que dan el ancho también, entonces son muchos factores que uno estudia y sí, bien dices, uno va seleccionando y tiene que tener esa capacidad de selección y tiene que tener también esa capacidad de decir: “Hijo, a éste no le puedo entrar”, y te duele no entrar a un proyecto, pero prefieres cuidar un poquito las formas. Juan Soler no decide el éxito de un proyecto, Juan Soler elige un proyecto que tiene posibilidades según su criterio de que vaya a ser bien recibido por el público.

BB: Para concluir, ¿por qué Juan Soler decidió participar en esta nueva telenovela Tu vida es mi vida?

JS: Ningún capítulo cierra sin que haya algo que te atrape para el otro capítulo, es una de las grandes propiedades que tiene esta historia y por eso la gente está respondiendo tan bien y se está recuperando un horario, que es el de las 6:30, porque tener a las 6:30 los niveles de audiencia de la novela de las 9:30 de la noche es un triunfo enorme, entonces podríamos decir que sí es un triunfo verdadero Tu vida es mi vida.