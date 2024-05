Escuchar a Eric Reed

Eric Reed (Filadelfia, 1970), pianista y compositor norteamericano, quien al frente del grupo Black Note lanzó en los años 90 varios fonogramas de gran repercusión en los espacios del jazz estadounidense. Desde muy temprana edad tocaba el piano en la iglesia donde su padre era pastor. Inicia estudios formales del instrumento a los 7 años de edad en Settlement Music School de Filadelfia, los cuales concluye en la Colburn School of Arts de Los Ángeles. En 1986 conoce a Wynton Marsalis y se integra a su septeto, donde colabora en los periodos de 1990-1991 y 1992-1995.

Miembro de la Orquesta de Jazz del Lincoln Center durante 1996-1998, hasta que decide ser lider de su proprio grupo. Reed ha trabajado con notorias figuras de la música afroamericana: Joe Henderson, Freddie Hubbard, Irvin Mayfield, Cassandra Wilson, Mary Stallings, Clark Terry, Dianne Reeves, Elvin Jones, Ron Carter, Paula West y Benny Carter. Colabora con el bajista Christian McBride en 2010 en el ensamble Inside Straight, donde graba el cotizado álbum Kinda’ Brown. Destaca la banda sonora que concibe para la popular comedia Life, protagonizada por Eddie Murphy y Martin Lawrence.

Escucho una cinta que grabé en una de sus presentaciones del Ciclo New York Jazz All Stars en El Cantoral. Eric Reed Quartet. Piano (Eric Reed), contrabajo (Price), sax alto (Janklow) y batería (Gómez). Los acordes del clásico “Blue Monk”, del legendario pianista Thelonious Monk (1917-1982): digitación precisa de Reed, walking bass encumbrado de Price, tabaleos proporcionados de Gómez y silbos fieles al tema melódico por parte de Janklow. Cordial tributo a uno de los pioneros del be bop.

Introducción barroca con clústeres desbordados de imaginación en “Caravan” (Tizol/Ellington). Batería entra al solo ellingtoniano con euritmia inclemente, mientras el contrabajo pulsa las frondas y el sax alto suscribe variaciones del motivo melódico secundado por un piano con asomos de Bud Powell y Horace Silver. Inundadas progresiones rítmicas. “Plegaria”: piano en acuses de Petrucciani y sax en configuración de una atmósfera que hace guiños a Stan Getz en bossa nova de sensual prosodia. Irrumpe un solo en diálogo selecto con el contrabajo: fluctuaciones neoclásicas que recuerdan a Oscar Peterson y Dave Brubeck. Entran sax y batería en una coloración de blandura bachiana.

Me regocijo con “Jaco”, de Eugenio Toussaint, y “Epistrophy”, de Monk. El tema de Toussaint abordado con un piano de incriminada refracción de Hancock. “Espistrophy”, en disonancias y asimetrías muy propias del cosmos monkiano. Encore: “Con alma”, la composición estilo cubop del trompetista Dizzy Gillespie (1917-1993), que Eric Quartet la ejecuta en fusión de concordias de huapango. Qué alegría en medio de este calor horrible encontrar esta cinta en mis desorganizados archivos musicales.

La Razón. 15 años. Me siento orgulloso de integrar el equipo de reporteros y columnistas de la Sección Cultural de un diario donde he tenido la posibilidad de expresar mis ideas sobre literatura y música con total libertad. Seguiré con empeño profesional dando lo mejor de mí en cada una de mis notas, entrevistas y columnas. ¡Felicidades a mi casa de aprendizaje periodístico!

The Dancing Monk Foto: Especial

The Dancing Monk