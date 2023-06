Ingrid Rossi debuta como novelista con Saltar una grieta (Editorial Caligrama, 2022), fábula narrativa protagonizada por una joven historiadora, quien investiga en la Ciudad de México episodios de la vida de la emperatriz Carlota y se ve obligada a viajar a Bruselas, convocada por su padre, ante el deterioro de la salud de la madre. Un sismo, ocurrido en México hace dos décadas alteró la rutina familiar. La protagonista ordena los papeles de su madre y descubre por azar que las secuelas del terremoto han arropado un secreto.

Encaprichada por este hallazgo, interroga a los familiares cercanos para rehacer el pasado y saber en realidad las circunstancias vinculadas a los hechos, antes y después del terremoto. Somos testigos de una historia imbuida en los afectos, la conciliación y escrutinio de la identidad; un relato que se convierte, frente a los ojos de los lectores, en una cabalgata emocional de una joven mujer conminada al crecimiento anímico para estructurar los rumbos de su existencia.

“Me preocupa la identidad. ¿Quiénes somos en realidad? Cómo reivindicar los valores de esa identificación. ‘Conócete a ti mismo’, creo en ese propósito, el cual deberíamos tener como prioridad. Esta novela, la fui concibiendo a través de miradas y reflexiones sobre la esencia de la vida. Julia, la protagonista ansía saber la verdad y eso la va absorbiendo. Las fisuras acechan, ella debe sortearlas para emanciparse”, expresó en entrevista con La Razón Ingrid Rossi.

¿Ópera prima que ha llamado la atención de la crítica especializada? La primera sorprendida soy yo. Me he tomado mi tiempo en mi formación como escritora, soy especialista en Derecho; pero, esta historia nace por una obsesión que me persigue en la encrucijada de saber en realidad quién soy.

¿La protagonista busca una posible epifanía en la exploración de la verdad? Sí, ella en su afán, en esas indagaciones en el pasado anhela una íntima festividad consigo misma. Insisto que en el despertar y en el alumbramiento de la certeza está la armonía de la vida.

Relato grato que atrapa al lector. ¿Cómo lo consigue usted en una primera novela? Escribí de manera natural, pensando en el disfrute de los que se acercaran a la trama. Me da gusto lo que han suscrito algunos críticos de la ‘madurez narrativa’ presente en el libro.

¿Dos tiempos desde un narrador en tercera persona configuran la novela? El pasado en Zihuatanejo y una Bruselas en el presente. La protagonista viaja a Europa por petición del padre: la madre está al borde de la muerte. Presento a seis personajes delineados en esos dos espacios temporales. Veinte años atrás, un fuerte terremoto y la vida de la madre de la protagonista es el nexo clave de la trama. Los recuerdos son espejos y también evidencias.

¿La vida de la emperatriz Carlota se empalma con la vida de la madre? Sí, Julia lo advierte en el transcurso de la investigación que hace sobre Carlota. Desde niña, su madre le producía cierta sensación intrigante. El interés por la emperatriz estaba trazado a la idea que tenía de su madre.

¿En el itinerario del amor y el desamor se saltan grietas? Hay muchas fisuras en esas rutas. Mis personajes hacen un viaje íntimo desbordado por pasiones encontradas.

Portada del libro "Saltar una grieta" Foto: Especial

Saltar una grieta