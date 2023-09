Tres poetas / Tres músicos

Pide Rilke a Dios la llegada del otoño: “Señor: es hora. Largo fue el verano. /Pon tu sombra en los relojes solares, / y suelta los vientos por las llanuras. // Haz que sazonen los últimos frutos; /concédeles dos días más del sur, / úrgeles a su madurez y mete /en el vino espeso el postrer dulzor. // No hará casa el que ahora no la tiene, /el que ahora está solo lo estará siempre, / velará, leerá, escribirá largas cartas, /y deambulará por las avenidas, / inquieto como el rodar de las hojas”. Ayer caminé por los camellones, las hojas muertas abrigaron mis pasos.

Benjamin Britten, John Corigliano y Dmitri Shostakovich me escoltan en la lectura de tres poetas mexicanas: Interludios marinos/Passacaglia, de Britten, Concierto para violín y orquesta, de Corigliano, y Quinta Sinfonía, de Shostakovich, se entretejen con los poemarios Nombres propios (Elefanta Editorial, 2023), de Mercedes Alvarado, Ensayos para una historia de economía doméstica (Elefanta Editorial, 2023), de Eva Castañeda, y Planetas habitables (Editorial Almadía, 2023)

de Elisa Díaz Castelo.

Britten: Interludios. “Amanecer”: violines y flauta en atmósfera de calma y lontananza. “Mañana de domingo en la playa. Allegro spiritoso”: sosiego del sol sobre el mar y las casas del pueblo. Brote progresivo de metales. “Claro de luna. Andante comodo e rubato”: Silencio nocturno de hechizada turbación. “Tempestad. Presto con fuoco”: viento y lluvia. “Passacaglia”: bajo ostinato en reiterado dibujo melódico. Paseo entre danza y canciones. “Algunas cosas, al caer, hacen ruidos. Otras no. Cae la noche, por ejemplo, en silencio. [...]. Donde hay espacios, sigue el vacío. [...]. Los restos del día no se mueven. Pero todo se oscurece. La noche no tiene sonido propio”: Mercedes Alvarado.

Corigliano: Concierto para violín y orquesta. “Chaconne”: violín solista en tenue melodía cómplice de metales y percusiones. Glissandos de trombones. Pizzicatos. Zarabanda. Danza. Bajo en sugerentes progresiones armónicas. “Pianissimo Scherzo”: turbadora y sugestiva prosodia instrumental. “Andante flautando”: diálogo entre contrabajos, violonchelos y violas. “Accelerando finale”: magistral solo de violín en contrapunteo con la orquesta. “Enhebras palabras para articular un discurso que diga. Sin embargo todo es volátil, su inmediatez espanta, quizá no llegues. El mundo excede lo imaginable. Escribes para que algo

acontezca”: Eva Castañeda.

Shostakovich: Quinta sinfonía en re mayor. “Moderato”: sucesiones melódicas y rítmicas de violines. “Allegretto”: vals excitante y tentador. “Largo”: motivos melódicos en cuasi tonalidad elegiaca. “Allegro non troppo”: finale de tambores y timbales de exaltada habla shotakovichiana. “El corazón existe solo en el instante /cuando deja de latir. Antes de eso / es una hueste de hormigas escarlata. / Mi corazón es la ceniza acumulada / de los lápices con los que escribí / mis ecuaciones”: Elisa Díaz Castelo.

Tempus Additio: Suena el nombre del poeta chileno Raúl Zurita, autor de Anteparaíso, El paraíso está vacío y Verás cielos en fuga, para el Premio Nobel de Literatura 2023. Brindemos. Ojalá y así sea.

Quinta Sinfonía / Shostakovich Foto: Especial

