Dahlia de la Cerda (Aguascalientes, 1985): filósofa, escritora y activista mexicana que alcanzó notoriedad en los espacios literarios por su libro Perras de Reserva (2019). Asimismo, destaca su trabajo dentro del proyecto feminista Morras Help Morras. En 2019 ganó el Premio Nacional de Cuento Joven y el segundo lugar en el Premio Raquel Berman a la Resiliencia. Forma parte de la antología Tsunami 2 coordinada por Gabriela Jáuregui, la cual recoge textos de 12 autoras. La reedición de Perra de Reservas (Sexto Piso, 2022), suceso editorial del año.

Desde los zulos (Sexto Piso, 2023), de Dahlia de la Cerda, transita por los amarraderos de la crónica, el ensayo y la autoficción en concordancia con reflexiones imbuidas en el contexto del feminismo contemporáneo. Presencia de las temáticas del racismo, homofobia, clasismo y transfobia dilucidadas desde la experiencia personal.

“Para mí, la escritura tiene que propiciar intercambio de ideas, debe ser la invitación para establecer diálogos con otras personas. Intento repicar, reflejarme en los otros, aprender y ser parte activa de una comunidad. Espero que este libro llegue a la gente y que se identifiquen con estas experiencias personales”, me dice en una entrevista telefónica, Dahlia de la Cerda.

Estructurado en seis apartados —“Introducción”, “Feminismo sin cuarto propio”, “Un texto personal”, “Si Feministlán fuera Troya, yo sería Helena”, “He teorizado más que tú, y sin salir del guetto”, “Desde los zulos: ¿cómo construir un feminismo más allá de la blanquitud”—, que hacen énfasis en la necesidad de una vinculación del feminismo más allá de los conceptos tradicionales (“feminismo blanco”) derivados de una controversia con el patriarcado, sino en el rescate de voces que emergen desde los agujeros subterráneos y que han estado silenciadas.

La célebre habitación propia, de Virginia Woolf: médula del debate. “¿Será necesario ese cuarto privado? Pienso en las que no tienen cuarto propio y escriben con la cría chupándole la chichi. ¿Y las que especulan mientras lavan los platos? Y aquellas que escriben a deshoras en lo que sería una cuarta o quinta jornada laboral y sortean las palabras como un gesto político: el acto político de las ninguneadas”, abunda De la Cerda.

Cofundadora y codirectora de la colectiva feminista Morras Help Morras, suscribe los podcasts: Escribe como morra y Morra vs. fundamentalismo; sus textos en las redes sociales han sido cuestionados. “Algunos de esos textos se han hecho virales, sobre todo Separatismo: La mayonesa feminista, el cual me trajo el odio de las feministas. Texto que tuvo aceptación y lo compartieron cientos de lectores. Me ayudó para que supieran de mí y, asimismo, para que muchos me odiaran”, comparte la ganadora del certamen literario Letras de Memoria 2009.

En Desde los zulos se evidencian retumbos de Judith Butler, Itziar Ziga y de la Virginie Despentes de Teoría King Kong. La rabia ante el asesinato en México de nueve mujeres por día; frente al encarcelamiento por abortar todavía en algunos contextos. Ira por la ablación del clítoris, por la esterilización forzada de mujeres pobres. Un libro feminista que se lee con fascinación. De la Cerda atrapa por su desnudo arrojo.

Portada del libro "Desde los zulos" Foto: Especial

Portada del libro "Desde los zulos"