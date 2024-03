El camino de 20 años

Es una lucha que aún no parece tener final. Son décadas de protestas, movimientos sociales, de sacrificios y desgraciadamente de víctimas. El movimiento feminista que en estas fechas recaba una atención diferente a la del resto del año, aprovecha para gritar y hacerse más visibles. “Nadie en el mundo, nadie en la historia ha conseguido nunca su libertad apelando al sentido moral de sus opresores”, es una de las miles de frases y consignas que en estos días retumbaron por cada rincón del país.

Un México altamente misógino, tierra hostil para ser mujer. Bajo todo este marco, el futbol mexicano ha querido ser parte de la movilización. Tal vez forzado, tal vez no, como sea, la Liga MX, junto con la Comisión de Arbitraje, eligió como árbitra central del partido Pachuca vs. Querétaro a Katia Itzel García, justo un día después de la conmemoración del 8-M. Que una mujer fuera elegida para impartir la justicia deportiva en un partido de futbol de hombre, no ocurría en nuestro futbol hace exactamente 20 años, cuando Virginia Tovar lo hizo en 2004.

¿Cómo ha cambiado el día a día en México para las mujeres en estos 20 años? Cuando Vicky Tovar saltó al terreno de juego en aquel Irapuato-América en 2004, que una mujer abortara, bajo cualquier circunstancia, era perseguido y castigado en toda la República Mexicana. Fue hasta el año pasado, que la Suprema Corte despenalizó el aborto en todo el país. Una de las pocas, pero importantes victorias para el movimiento feminista en México. Otras leyes que también impulsan la igualdad laboral se han creado y se han tratado de impulsar desde los sectores públicos y privados.

En este sentido, las mujeres han roto poco a poco los estereotipos que menospreciaban a las mujeres en el ámbito profesional. En el nivel educativo, también los números son positivos en eficiencia y menor reprobación que los hombres. En política que más se puede decir, la presencia de mujeres es cada vez mayor, al grado que en tres meses, tendremos a la primera presidenta de México, hecho histórico.

Ahora, debemos frenar la euforia. Porque al igual que el futbol mexicano, ejemplo perfecto del Club de Toby, en donde sólo los hombres tienen permitido el acceso, la política también puede reflejarse en ese mismo espejo. Porque el eje estructural de los partidos, es construido desde la perspectiva de los hombres. Como sociedad, estamos lejos de conseguir una verdadera equidad, la violencia, hostigamiento, desapariciones, la falta de oportunidades, no hay gran diferencia en estos últimos 20 años.

Hoy hay que celebrar lo conseguido por Katia Itzel, que hizo un gran trabajo en el juego de futbol que le tocó dirigir. Y no porque el futbol como aparato esté contemplando a las mujeres; en realidad, la ilusión con la que Katia salió a trabajar, la mirada y los nervios que al principio no podía ocultar, pero con una satisfacción de que, en un camino imposible para las mujeres, vio reflejado su trabajo de toda la vida. En un campo de futbol, se sentía protegida, contenta y libre. Es que la lucha debe seguir, para que todas puedan sentirse justo así: libres y seguras.