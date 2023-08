El Mundial de la libertad

La máxima competencia a nivel de selecciones del futbol femenil comienza a perfilar a las aspirantes a llevarse la copa. Brasil, Francia, España, Colombia, las siempre favoritas Estados Unidos, Alemania y Japón, que avanzó a octavos con marca perfecta, además de las locales, Australia, son las que han brillado y tal como he mencionado, han dado a este campeonato el mejor nivel de la historia.

A diferencia de lo que sucede comúnmente en el mundial masculino, en donde prácticamente es Europa contra Brasil y Argentina, la justa que disputan las escuadras femeninas, tiene un espectro más amplio en donde países que no brillan mucho en la rama varonil, sí lo hacen en la actual competencia, dando al torneo una imagen más global. En este momento, al menos una nación de cada continente está ya en la segunda ronda.

Y además de esto, apenas este fin de semana las selecciones de Colombia y Alemania nos regalaron hasta ahora el mejor juego de fase de grupos. Un encuentro de ida y vuelta, que incluyó drama en los últimos minutos y un golazo de Linda Caicedo que abrió la puerta para que las sudamericanas vencieran a las bicampeonas del mundo. Sin México compitiendo, el cuadro cafetero es una buena opción para adoptar durante el presente mundial ya que otros países latinos, como Panamá y Argentina, se quedarán en fase de grupos.

El horario, para mala fortuna de nuestro país, no ayuda mucho para poder seguir en vivo la competencia, pero cada desvelada o desmañanada ha valido la pena. Y siempre existirán las repeticiones e Internet para revivir lo mejor de la Copa del Mundo que se disputa en Australia y Nueva Zelanda.

Espero que ningún ego masculino se sienta herido con este texto. Afirmo con total seguridad que no es mi intención rivalizar entre cual competencia es mejor, si el que juegan los hombres o las mujeres; porque se leen comentarios en redes sociales que el nivel del futbol femenino es casi amateur o que “eso no es futbol”, y en verdad, quien piensa eso, es porque no se ha dado la oportunidad de disfrutar un futbol que cada minuto que pasa, crece enormidades.

Se viene lo mejor del mundial, la ronda de eliminación directa, y quiero hacer una invitación para todos aquellos que dicen amar el “verdadero futbol”, pero le han cerrado la puerta a la categoría femenil, ya sea por falta de interés, por ideología, por ignorancia, por miedo a ser libres; por favor dedíquenle al menos 90 minutos, les garantizo que la energía con la que compiten todas las jugadoras es diferente y el cafecito de la mañana para espantar el sueño tendrá un sabor diferente.

No hay que olvidar o para quien no lo sepa, México, en conjunto con Estados Unidos, compite con Brasil, Sudáfrica y otra candidatura unificada entre Bélgica, Países Bajos y Alemania para albergar la justa mundialista en el 2027. Será en abril del próximo año cuando la FIFA designará al país o países organizadores. En caso de que México gane la sede, que por el hecho de ser país anfitrión en 2026 del Mundial varonil le da muchas opciones, será un impulso importantísimo para el futbol mexicano femenil y lo más importante, reforzar el mensaje de que hay goleadoras, defensoras, entrenadoras, es decir, que las mujeres pueden ser lo que quieran ser, dentro y fuera de la cancha.