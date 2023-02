El reino de Messi

Más de uno pensaba (otros añoraban) que la traumática rueda de prensa con la que Lionel Messi se despedía de Barcelona significaba el cierre de un ciclo, la etapa del mejor jugador en los tiempos presentes. Aterrizar en el excéntrico Paris Saint-Germain, parecía la etapa en la que los grandes futbolistas suelen adelantar la prima de jubilación para cuando llegue el momento de colgar las botas. Una vez más, fue Lionel el que tuvo la última palabra.

La terna de este año para elegir al mejor futbolista del año reunía a lo mejor; en ese sentido no existía ninguna duda: Kylian Mbappé, Karim Benzema y Lionel Messi. Los tres mejores futbolistas de la temporada pasada. En términos individuales como goles y asistencias, Benzema y Mbappé superaron al argentino, quien sufrió en su proceso de adaptación a su nuevo club. Dejar una vida (literal) atrás no será sencillo te llames como te llames.

Verbo mata carita, pero ¿Mundial mata Champions? Si bien la temporada con el PSG fue de tonos grises para Lionel Messi, el astro argentino ya daba señales de que su mente y cuerpo estaban enfocados en un solo objetivo: ganar la Copa del Mundo. Contrario a lo que pasaba cuando Messi vestía de azulgrana, ahora era con la albiceleste en donde La Pulga daba sus mejores actuaciones y el Mundial de Catar no fue la excepción.

Los premios individuales son mucha vanidad y más en el futbol, deporte de conjunto. Es por ello que los debates y polémicas siempre aparecerán en este tipo de galas, que debemos entender, no son más que parte de la parafernalia del show del futbol. En esta época de exposición y social media, los amos del futbol entendieron que era un buen escenario para seguir aumentando la exposición de los futbolistas como un gran escaparate.

Escribo lo anterior porque no me deja de sorprender el recelo de la prensa española, en particular la de Madrid, que reclama ofendida, que el Real Madrid ha sido ignorado. Messi derrotó a Benzema, Emiliano Martínez a Thibaut Courtois, Lionel Scaloni a Carlo Ancelotti y Vinícius Jr. no apareció en el 11 ideal de la temporada. En ese mismo tono, muchos aficionados se sienten frustrados por algunos de los ganadores.

Entonces nuevamente la regla del año mundialista se vuelve a imponer. Una noche albiceleste con la coronación de su rey, Lionel Messi, que a pesar de todo, continúa batiendo rivales, no importa si son más jóvenes o más rápidos. Messi ha sido capaz de vencer lo imposible, el tiempo.

Dentro de todo el glamur y excentricidades que es ahora la gala The Best de la FIFA, hubo un ganador que hasta ayer, era prácticamente un desconocido en el planeta y ahora es el merecedor del premio al mejor gol del año. Se trata de Marcin Oleksy. De origen polaco y perteneciente al Warta Poznan de la liga de amputados en Polonia, realizó un gol con una tijera perfecta, una pintura para el recuerdo del futbol como aquella de Hugo, “el señor gol” ante el Logroñés o la Cristiano Ronaldo ante la Juve. Cuando miramos estos goles como el de Oleksy, entendemos que Eduardo Galeano tenía razón, el gol es el orgasmo del futbol.