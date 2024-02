El sol de Acapulco

La costa de Acapulco vuelve a ser noticia. Esta vez, es con un tono esperanzador, con mensaje de que no hay imposibles para los mexicanos, y en particular, para los acapulqueños, que llevan cuatro meses de lucha y trabajo constante, y todo gracias por la celebración del Abierto Mexicano de Tenis que tras mucho análisis por parte de Mextenis y la ATP, tomaron la valiente decisión de no abandonar a la ciudad en el momento que más los necesita.

Fue el 24 de octubre del 2023 que Acapulco vivió una de las noches más negras de su historia, cuando Otis tocó tierra y la ciudad quedó atrapada bajo la fuerza de un huracán que pasó de Categoría 1 a 5 en menos de 24 horas. Este fenómeno meteorológico conocido como “intensificación rápida”, fue determinante para que la población no estuviera del todo preparada y protegida.

Acapulco quedó incomunicado por días. Sin líneas telefónicas, ni Internet y con las vías terrestres de comunicación destruidas, la angustia y el miedo comenzaron a invadir a los familiares y amigos que estaban en otras ciudades. El despertar al día siguiente de una de las joyas turísticas más importantes de México contrastaba con todos esos amaneceres que existen en nuestra memoria con amigos o familiares, disfrutando de las playas y ambiente de Acapulco. Aquel despertar del 25 de octubre, fue el más triste del que se tiene memoria. La pérdida de vidas humanas, la destrucción de hoteles, casas, playas, calles, autos, postes y todo lo que la mano de Otis tocó sembraban un panorama sombrío.

Y como en otras ocasiones, es el deporte el que toma la batuta en circunstancias poco favorables. ATP y Mextenis continuaron con la organización del evento, con plena conciencia que no sería una tarea sencilla, pero con la convicción, de que el evento más importante de tenis en nuestro país y de América Latina, sería una bocanada de oxígeno puro, justo como el que muchos de sus turistas acuden a tomar en las playas de Acapulco. El torneo representa una fuente de empleo para al menos 20 mil personas de manera directa. Porque hoy en día, la población acapulqueña sigue en espera de la ayuda que el Gobierno federal prometió y que ahora es ya una carrera contra el tiempo, porque en unos meses habrá cambio de estafeta en todos los niveles y las promesas quedarán bajo la arena como casi siempre sucede.

Tenistas como el griego Stefanos Tsitsipas, quien acude con frecuencia a nuestro país a competir, se ha comprometido con la causa, y donará mil dólares por cada ace que consiga durante su participación en el torneo. Ésta es una de muchas historias que deseamos se escriban en el torneo que este año será muy especial. No importa quien conquiste el trofeo, o los puntos que sumaran en el ranking mundial. Esta vez, no se trata de vencedores o vencidos, se trata de devolverle la ilusión a una ciudad que alguna vez fue el destino que todos soñábamos conocer. Playas, amaneceres, atardeceres que inspiraron canciones, películas e historias de viajes que serán siempre imborrables.