De vuelta al cine

A poco más de un año del cierre de los cines por la pandemia, paulatinamente los espectadores comienzan a regresar a las salas. Muchos que con desparpajo acuden al mercado, a los centros comerciales y a restaurantes, y no vacilan en tener reuniones al interior de las casas, sin mayores precauciones, han tenido un temor psicológico por ir al cine, a pesar de las amplias y rigurosas medidas de seguridad y sana distancia aplicadas por las grandes cadenas de exhibición.

La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica tuvo un papel un tanto pasivo y timorato para demandar la reapertura de las salas. El daño económico para la industria cinematográfica de la exhibición ha sido enorme, con un significativo efecto en su cadena de proveedores. Incluso Cinemex decidió cerrar sus complejos y es incierta su reapertura.

Ahora, es notorio un incremento en la afluencia no sólo en México sino en Estados Unidos y diversos países. El imán ha sido la superproducción de 200 millones de dólares “Godzilla vs. Kong”, con toda su pirotecnia visual, aunque en lo personal me parece de gran pobreza temática y sin mayor ingenio. Pero cumple su función de pasar el rato. A nivel global será la película de mayores ingresos en la pandemia.

El pasado fin de semana recaudó en EU 24 millones de dólares, la mayor cifra en seis meses, desde “Tenet”. “Godzilla vs. Kong” ha cosechado casi 300 millones de dólares en el mundo (50 millones en EU, donde su estreno fue una semana después del de México). El mercado chino ha absorbido casi una cuarta parte (70 millones). En nuestro país, sumó en 11 días 265 millones de pesos, o sea casi 13 millones de dólares, cuatro por ciento del total global, con cuatro millones de espectadores en todo el país, lo que ya es alentador. Sin duda superará a “Tenet”, que alcanzó 364 millones de dólares en el orbe (58 de ellos en EU).

A diferencia de cuando las salas reabrieron en marzo después de tres meses cerrados, nuestra cartelera ofrece ahora filmes de alta calidad. La semana pasada se estrenaron dos de las nominadas al Oscar a Mejor Película: la británica “El padre”, profundo, intensamente humano retrato de un hombre enfermo del Alzheimer, y la eficaz y reveladora “Judas y el mesías negro”, basada en la historia real del agente del FBI Bill O’Neal, infiltrado en los 60 en la organización Pantera Negra, que luchaba por las libertades de la comunidad negra.

Antier fue el turno de la inglesa “Hermosa venganza”, también nominada al Oscar principal, con su innovadora y sorprendente historia. Y el próximo fin de semana llegará a nuestras pantallas la sutil, aguda “Nomadland”, segura ganadora del Oscar a Mejor Película, toda una experiencia de vida.

Ya no hay pretextos para volver a gozar de la magia del cine en la pantalla grande. Sin duda, el cine se disfruta más en el cine.