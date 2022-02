Los 7 del Tren

Héctor, Jorge, Manuel, Evens, Juan, José y Fernando. No, no son los nombres de sus vecinos, no son los nombres de la alineación de algún equipo de futbol de la Primera División del futbol mexicano, ni tampoco los nombres de algunos candidatos rumbo a la elección de junio de este año. Son nombres de funcionarios sancionados.

Pero antes de decirle de qué dependencia pública o proyecto de infraestructura emblemática han salido todos estos nombres, le cuento que lo sabemos gracias a que la Plataforma Nacional de Transparencia del Inai, ha agregado nuevos buscadores temáticos a su sitio, y entre éstos se encuentra el de Servidores Públicos sancionados.

Estos nombres que le pongo al inicio de esta columna pertenecen a Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V. Si usted ingresa al Instituto Nacional de Acceso a la Información y busca esta empresa estatal, le arrojará 17 resultados, pero sólo aparecerán siete nombres de funcionarios que se vieron inmiscuidos en alguna irregularidad en uno de los proyectos emblema de la Cuarta Transformación.

Desde 2019 a 2021, los funcionarios señalados son Héctor Montaño Cota, gerente de operación; Jorge Vallejo González, gerente de diseño y escalas náuticas; Fernando Ulibarri Pérez, director general; Manuel Humberto Sarmiento Luebbert, subdirector de escalas náuticas; Evens Jhordany Martínez Cortez, auxiliar operativo; Juan Ramón Castro Guerrero, subgerente de escala, y José Carlos Santos Gudiño, auxiliar operativo.

¿Cuál fue la sanción? En la mayoría de los casos destaca la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones, aunque hay tres casos en que a esto también se le suma la destitución del cargo.

¿Por qué se les sancionó? Aquí viene lo interesante, en algunos casos se determinó sancionar a estos funcionarios por cosas como “no dio cumplimiento a la Normatividad que determina el ejercicio de recursos públicos, generando prejuicio a Fonatur, Operadora Portuaria, S.A. de C.V.” o “Deficiencias en el ejercicio de sus funciones” y “No dio atención a las recomendaciones derivadas de la Observación Número 8/2016/1, mismas que no fueron solventadas”.

De igual forma, destaca la razón de que no tenían facultades para actuar dentro de los Contratos, causando perjuicio a la entidad. Y también algunos funcionarios fueron sancionados porque, según la PNT, no cumplieron con el servicio que les fue encomendado.

Bien por el Inai, pero me queda la sensación de que hay que ponerle lupa a estas sanciones para saber si existió alguna arbitrariedad en proyectos emblemáticos de la 4T. A cómo están las cosas, francamente no me sonaría raro. Será un tema del que le estaré contando y al que daré puntual seguimiento, sobretodo por la ilegalidad con la que se han llevado a cabo las obras de uno de los proyectos insignia del Presidente.

En el baúl. En la plenaria de Morena, a Ricardo Monreal le dieron su “estate quieto”. ¿Será que ahí paró la cosa y va a dejar el argüende por un ratito? o ¿las posturas del zacatecano se radicalizarán? Ya lo veremos, al tiempo.