Simulaciones en el Metro

En unos días se cumplirá un año de la tragedia en la estación Olivos del Metro de la Ciudad de México. Víctimas mortales, heridos, indemnizaciones paupérrimas e impunidad salieron a la luz de entre los escombros.

¿Todo por qué? Por la simulación en la construcción y en el mantenimiento del sistema de transporte más importante de la capital, el que mueve a cinco millones de mujeres, hombres y niños todos los días.

Esas irregularidades no paran. Fuentes confiables me han hecho llegar hasta el castillo, documentos que dan muestra de estas negligencias en las que se incurren y que ponen en riesgo las vidas de los usuarios del Metro.

De acuerdo con una investigación, los trabajadores de la Dirección de Mantenimiento de Material Rodante informaron que se instalaron tarjetas electrónicas del Sistema de Pilotaje Automático; sin embargo, no coincide la fecha de salida del almacén de seis de esas tarjetas con la fecha de su instalación.

Le explico: en la Coordinación Electrónica de la Dirección de Mantenimiento de Material Rodante se tienen minutas de trabajo de fechas 28 de enero y 18 de febrero de 2021, que reportan la instalación de seis tarjetas con números de códigos 3805055, 3805056 y 3805058 de los trenes M005/M070 y M037/M104 de la Línea B (tres en cada uno).

Pero la salida de esas tarjetas del almacén se realizó hasta el 19 de febrero de 2021, según consta en la Solicitud para Movimientos de Almacén. Es decir, ¿primero las instalaron y luego las sacaron del almacén? ¿Simularon la instalación?

Las fechas generan mucha incertidumbre de si fueron instaladas o no las tarjetas de pilotaje automático. ¿Cómo dar certeza y garantía de seguridad a los usuarios del transporte capitalino?

Pero no son las únicas fallas que ponen en riesgo a los usuarios. El Metro CDMX pagó 24.8 millones de pesos para la adquisición de 25 ejes motrices para los trenes; sin embargo, no hay evidencia documental del ingreso al almacén ni de la instalación de este material.

La cosa no para ahí, otra indagatoria detectó el incumplimiento en la instalación de 25 ejes motrices en los trenes modelo FM-86. “No se encontró registro alguno de la instalación de 25 ejes motrices”, detallan los documentos internos.

Se verificó el contrato con la empresa Productos y Servicios del Centro, S.A. de C.V. La Gerencia de Almacenes y Suministros del Metro, no presentó el Formato Único de Movimientos de Almacén, ni se verificó el registro de movimientos de entrega en el Sistema de Aplicaciones y Productos.

Se encontró que dicho formato fue cancelado el 28 de febrero de 2019, indicando que “los bienes no fueron ingresados al almacén”. Mientras que en la Gerencia de Ingeniería y la Coordinación de Mantenimiento Sistemático en La Paz, no acreditaron la instalación de otros 25 ejes motrices para los trenes; sin embargo, contaban ya con el dictamen de recepción de los bienes en el Taller La Paz. Es decir, un área aceptó que recibió las refacciones, pero no los ejes motrices, y éstos nunca llegaron al almacén ni a los trenes.

Toda esta indagatoria fue notificada a Florencia Serranía, cuando era directora del Metro CDMX y también lo sabe el actual titular, Guillermo Calderón.

