CNTE: de amiga a enemiga de AMLO

Un incremento salarial del 10 por ciento anunciado por el Presidente López Obrador ayer, Día del Maestro, que la dirigencia del SNTE considera “muy aceptable”, pero que la disidencia magisterial, agrupada en la CNTE, rechaza porque sólo son “unos cuantos pesos”, llevó a ésta a instalar un plantón en el remozado Zócalo, previo a que sus líderes sean recibidos hoy en el amurallado Palacio Nacional y a la marcha convocada por organizaciones de la sociedad civil este domingo.

Grupos de profesores de las secciones de la Coordinadora tanto de las de la Ciudad de México como del interior de la República, que fueran aliados y entusiastas seguidores del Ejecutivo federal para que asumiera el cargo, llegan al final del sexenio como sus más radicales adversarios por el incumplimiento a las promesas que les hizo como la derogación de la reforma educativa peñanietista y otorgarles un satisfactorio incremento salarial que no llegó.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Los ministros que integran la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia votaron en contra de revocar las suspensiones definitivas que impiden extinguir los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, cuyo proyecto fue presentado por su colega Lenia Batres, por lo que seguirán siendo intocables por parte del Gobierno, en tanto el alto tribunal resuelve sobre la inconstitucionalidad de la reforma presidencial del año pasado para eliminarlos, los cuales suman 16 mil 400 millones.

En un acto en Tlajomulco, Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano, Claudia Sheinbaum declaró que el intercambio de declaraciones entre dirigentes y candidatos de los partidos de oposición sobre una posible declinación de alguno de ellos, “demuestra que ya reconocieron su derrota”.

Ante la declaración mañanera del Presidente de que el próximo domingo no se izará la bandera monumental en el Zócalo porque Palacio Nacional está blindado y los soldados que participan en esa ceremonia no pueden salir, Xóchitl Gálvez le envió una carta para recordarle que la enseña nacional es el símbolo más importante de unidad nacional y no patrimonio de una persona o movimiento político.

La pregunta que surge es si tanto él mismo, como el personal de Presidencia y la Secretaría de Hacienda, que laboran en la sede gubernamental, salen y entran, aun con blindaje, igual lo pueden hacer los soldados para izar el domingo la bandera.

Un juez federal ordenó al Gobierno de CDMX dar a conocer la información sobre el agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez que había reservado por tres y hasta seis años.

Sigue la persecución presidencial a María Amparo Casar y las agresiones a candidatos opositores en CDMX, ahora a Rafael Montiel, que busca una diputación local por Cuajimalpa.