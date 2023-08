Escala enfrentamiento Alfaro-Dante

Escala hasta nivel de enfrentamiento y acusación personal, la ruptura partidista entre el gobernador emecista de Jalisco, Enrique Alfaro, y el senador y presidente de su partido, Dante Delgado, por la negativa de éste de sumarse al Frente Amplio por México y apoyar a Xóchitl Gálvez, quien se mantiene delante de la priista Beatriz Paredes, con cuyo partido, el dirigente de Movimiento Ciudadano reitera que no iría “ni a la esquina” y prefiere contender con candidato propio.

Mientras tanto, la senadora hidalguense, que anoche sostuvo un quinto foro en Guadalajara con su colega tricolor, como parte del proceso interno opositor, aprovechó la estancia en la capital jalisciense para visitar y dialogar con el gobernador Alfaro, pero no del conflicto entre éste y Delgado, aclaró ella, al insistir que no es nadie para abordar ese tema con el mandatario estatal, hasta en tanto no sea declarada ganadora porque “hoy no es nada” para hacer ofrecimiento o invitación alguna.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Conforme se acercan los momentos de definición de quiénes serán candidatos presidenciales de Morena y el FAM, arrecian también reclamos y exigencias de corcholatas a Mario Delgado, dirigente del partido que gobierna, por los incumplimientos y violación a los acuerdos suscritos por ellos ante el Presidente López Obrador, en aquella cena en el restaurante próximo a Palacio Nacional, el lunes 5 de julio.

Oootra vez fue Marcelo Ebrard, desde Campeche, quien, de plano, ante las declaraciones de Delgado que dice “desconocer” las denuncias que ha presentado ante el Consejo Nacional de Morena, reclamó que el colimense debe vivir en Fantasyland, ya que finge no saber lo que dice y comparó lo que ocurre en su partido con “la mentalidad en el PRI de 1987”.

Desacuerdo senatorial de Morena por la resolución de la Corte para que el Inai sesione con cuatro de sus siete comisionados, y desahogue las decenas de casos pendientes que desde hace más de cinco meses tiene ese organismo autónomo que preside Blanca Lilia Ibarra, y que se pretende desaparecerlo.

La renuncia de Karla Quintana como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, fue bien recibida por quienes encabezan los diversos colectivos de Madres Buscadoras, al coincidir en que ya se había tardado en presentarla, dados los pobres resultados de su gestión.

Una faramalla más del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ésa de viajar de Florida a Georgia para “entregarse” en la cárcel local, acusado de promover la toma de la sede del Congreso y desconocer el triunfo electoral de Joe Biden, pagar una fianza y regresar a su residencia en Florida, en uno de sus actos mediáticos, como parte de su campaña para regresar a la Casa Blanca.