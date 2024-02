En medio de violencia arrancan campañas

En el imperante clima de violencia que amenaza a más de 20 mil candidatos a cargos de elección, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez iniciarán mañana sus campañas en pos de la Presidencia de la República, que las dos primeras recorrerán por tercera ocasión tras hacerlo anteriormente en precampañas e intercampañas, y el tercero lo hará por primera ocasión.

Un signo más de esa situación que prevalece en el país fue el ataque armado que sufrió Gabriel Orantes Villatoro, aspirante a la presidencia municipal de San Fernando, cuando tras un evento, llegaba a Tuxtla Gutiérrez con su equipo de campaña, y desde dos camionetas con luces de patrullas le dispararon con armas largas a la que él conducía, y del que milagrosamente salió ileso, igual que sus acompañantes.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Entrampado por el caso del New York Times, del cuestionario de preguntas de la reportera Natalie Kitroeff y los reportajes que publicaría acerca de presuntos vínculos de cercanos colaboradores con narcos, el Presidente López Obrador advirtió que “si no hay un trato respetuoso de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, no asistirá a la próxima Cumbre de Líderes de América del Norte” que habrá en Québec, en abril.

“Nosotros”, dijo, siempre hemos tratado a las autoridades de Canadá y Estados Unidos con respeto y no “merecemos maltrato, ni que se manche el prestigio de México, de sus autoridades que, a diferencia de antes, fueron electas de manera legal, legítima, sin fraudes electorales”.

Además, comentó desde Palenque, que como ya nada más le faltan siete meses y no le gusta viajar mucho, prefiere viajar a su finca porque ahí se siente muy bien de salud, de ánimo, hay buenas vibras y, “acuérdense que la vida no es nada más lo racional, es también lo místico”.

Después de varias semanas en las que Bertha Luján Alcalde estuvo dedicada a interiorizarse de los asuntos del ISSSTE, el Presidente López Obrador la designó directora general de ese organismo en sustitución de Pedro Zenteno, cuya gestión fue reiteradamente cuestionada.

Ella, quien es hermana de Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación, buscó ser consejera presidenta del INE, cargo al que llegó la sonorense Guadalupe Taddei, y figuró también en dos de las ternas para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia, a la que finalmente llegó Lenia Batres, propuesta directamente por el Presidente.

Antes de solicitar licencia como diputado federal para dedicarse a su campaña presidencial como candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez presentó dos iniciativas; una para pronto-pago del Gobierno federal a empresas y, otra, de estímulos a empresas que preferentemente cumplan requisitos de licitaciones.