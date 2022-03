Proponen liberar a Cuevas Morán y a su madre

El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, a quien le fue turnado el caso de Alejandra Cuevas Morán y de su madre, Laura Morán Servín, como presuntas responsables de la muerte de Federico Gertz Manero, turnó ayer su proyecto de sentencia en el que se ordena dejar en libertad inmediata a la primera y cancelar la orden de aprehensión de la segunda, quien durante 52 años fuera pareja del hermano del Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, acusadas por éste.

Ese proyecto será discutido por el pleno del alto tribunal el próximo lunes y se da por seguro que será aprobado, ya que el voto del ministro ponente en ese sentido, se sumaría a los cinco de sus colegas, que en la sesión anterior se pronunciaron a favor de que la señora Cuevas Morán fuera liberada, al tiempo que los otros cinco, entre ellos el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, se opusieron.

DE ESTO Y DE AQUELLO

Conforme se acerca la fecha para la consulta de ratificación, no revocación, de mandato, promovida e impulsada con la participación de militantes, dirigentes, legisladores federales y estatales, funcionarios públicos, gobernadores y alcaldes de Morena, arrecia la andanada contra consejeros y magistrados electorales, a los que anticipadamente responsabilizan de que pueda registrarse un alto abstencionismo.

La intención, por burda, es obvia, para reforzar y tratar de justificar la iniciativa de reforma electoral, con la que se pretende “depurar” el INE que incluiría la destitución de los actuales consejeros, para proponer otros, “a modo” de la 4T, de cara a la elección presidencial de 2024 o, como se advierte, a partir de la “ratificación” de mandato, prolongar éste “porque así lo decidirá el pueblo” el próximo 10 de abril.

Haya sido o no invitado, o si lo fue y optó por no asistir, el gran ausente en la inauguración del AIFA fue Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, y serio aspirante a la candidatura presidencial de su partido, aunque quien hoy ocupa el cargo suele no mencionarlo, entre los que pudiera llegar a sucederlo.

Al morenista zacatecano no le preocupa tampoco que algunos legisladores de Veracruz, próximos al gobernador de ese estado, Cuitláhuac García, con quien sostiene un público diferendo, hayan solicitado su expulsión del partido, que es uno de los intentos para descalificarlo y hacerlo a un lado de un proceso de sucesión de 2024, para el que falta tiempo.

Por cierto, que el “tianguis” en la sede del AIFA el lunes, por la venta de tlayudas, gorditas, sopes, tlacoyos, desató polémica en redes sociales.