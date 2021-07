Dudan que vapuleadas clases medias voten

A una semana de la consulta del Sí o No para enjuiciar a los cinco expresidentes que antecedieron a Andrés Manuel López Obrador, aunque sus nombres no aparecen en las boletas y a pesar de las movilizaciones que ordenara promover para que los ciudadanos acudan a las urnas, hay justificadas dudas de que las clases medias a las que vapuleara en sus mañaneras por haber votado en contra de Morena en junio pasado, lo hagan.

Seguramente que quienes pertenecen a ellas, no olvidan que en una de ellas, la del 14 de junio, las acusó de ser “individualistas y aspiracionistas, que quieren ser como los de arriba, sin escrúpulos morales y partidarios de gobiernos corruptos, porque son muy susceptibles de manipulación”, y también, de que “son partidarios de que el que no transa no avanza”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Que los contagios por coronavirus y su variante Delta estén al alza día a día y que los hospitales se saturen como cuando comenzó la epidemia en febrero del año pasado, no cambia la decisión de que “llueva, truene o relampaguee”, el mes próximo se reanuden las clases presenciales en todo el país, como lo reiteró el Presidente López Obrador en su gira de fin de semana por Veracruz.

Habrá que ver; sin embargo, si el hecho de tener un hijo que no le hace caso a su padre cuando éste le pide que deje los videojuegos en los que están enfermizamente absortos, es razón para que en plena tercera y peligrosa ola de contagios se insista en que los alumnos deban volver a las aulas.

Aliado este sexenio el PVEM a Morena, como lo fue del PRI y del PAN en los dos inmediatos anteriores, no es extraño que en la 4T se le defienda ahora por las millonarias sanciones económicas que le impuso el INE por flagrantes violaciones a la legislación electoral, lo que de paso aprovechó el Presidente para arremeter contra ese organismo.

Eso, por haber multado al gobernador electo emecista de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y a su esposa, Mariana Rodríguez, por violaciones a la legislación electoral en el proceso del 6 de junio pasado, castigo que, como de costumbre, aseguró que es “politiquero” y declarar que en ese organismo “no están haciendo bien las cosas”.

Con sobrada razón, Alfa González, alcaldesa electa de Tlalpan de la coalición PAN-PRI-PRD, se queja de desatención en la sede del gobierno de la CDMX por no pertenecer a Morena y la negativa de la aún titular de esa alcaldía, Patricia Aceves, a cumplir con el obligado acto de entrega-recepción.

*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.