“Prudencia”, pide Monreal en reforma eléctrica

Más tardó Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad, en amenazar con que el Estado mexicano no indemnizará a las empresas que se les cancelen contratos si se aprueba la polémica reforma eléctrica del Ejecutivo federal, que Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado de la República, en demandarle “prudencia” a los servidores públicos de aquel organismo y de otras instituciones, a lo que están obligados hasta que el Constituyente Permanente decida sobre las modificaciones planteadas.

El legislador zacatecano, quien también preside la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, en la que están representadas todas las fracciones parlamentarias de los partidos políticos, salió al paso de los que anticipan presuntas acciones gubernamentales que lo único que van a originar es confusión, temor y hasta ahuyentar inversiones, nacionales y extranjeras, no solamente en el sector eléctrico sino en otras ramas importantes de la economía.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

ANDRÉS Manuel López Obrador reaccionó a su personal estilo, luego de que los coordinadores de las bancadas de los partidos de la coalición Va por México en la Cámara de Diputados presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Revocación de Mandato y advirtió que si la consulta no llega al 40 por ciento de participación ciudadana para ser vinculante, dejará la Presidencia.

EN su mañanera de fin de semana sostuvo que “si la gente dice que no queremos que continúe el Presidente, me voy sin ningún problema, es más, aunque no se llegue al 40 por ciento: si se tiene el 30 por ciento y la mayoría, 51 por ciento dice cambio y 49 dice se queda, me voy porque no se puede gobernar un país como México sin autoridad moral y política que otorga el pueblo”.

LO que Jorge Romero, del PAN; Rubén Moreira, del PRI, y Luis Espinosa Cházaro, del PRD, arguyen es que diputados y senadores de Morena y sus aliados ampliaron indebidamente la pregunta de una ley que es de revocación, no de ratificación de mandato para que López Obrador continúe en el desempeño del cargo para el que fue electo.

ADUCEN, además, que en el Presupuesto de Egresos de la Federación que se analiza y elabora en la Cámara de Diputados, no contempla una partida destinada a la realización de la consulta prevista para el 27 de marzo de 2022, por lo que está en riesgo que se lleve a cabo para que López Obrador sea ratificado en el cargo, lo que los coordinadores de las bancadas de oposición en San Lázaro coinciden en que contraría lo establecido en la Carta Magna y por eso la impugnación presentada ante la Corte.

DESAFÍA CNTE a gobernador morenista de Michoacán.