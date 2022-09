La alianza va… ¿al margen de Alito?

En medio de las tensiones entre las cúpulas del PRI, PAN y PRD —provocadas por la iniciativa priista para extender hasta 2028 el respaldo de las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional—, sectores del tricolor han decidido caminar al margen de su dirigencia nacional y buscar, por todos los medios, consolidar una gran alianza opositora y ganar el Estado de México.

En corto, liderazgos de las tres fuerzas de oposición reconocen que si enfrentan a Morena por separado, sus posibilidades de triunfo se desploman hasta alcanzar —según sus números— una votación para cada partido que va desde los 6 hasta los 25 puntos porcentuales, en lógica con su peso específico en la entidad, mientras que los guindas alcanzarían más de 50%.

Los dirigentes consultados consideran que la única oportunidad que tienen ante la ola que fluye desde Palacio Nacional depende de dos factores: que se mantenga la alianza que llevaría el nombre Va por el Estado de México, al margen de Alito Moreno, y que se definan lo antes posible candidatos de cada partido para iniciar la última etapa de negociación.

Si bien los presidentes nacionales albiazul, Marko Cortés y perredista, Jesús Zambrano, están al borde de llegar a un punto de no retorno con el priista Alejandro Moreno Cárdenas, las dirigencias estatales mantienen esfuerzos por continuar con este pacto político al margen de si hay rompimiento en sus cúpulas. Si no, no ganan.

Así, tras el 5 Informe de Gobierno del gobernador Alfredo del Mazo, que tuvo ayer en Toluca la presencia de dos corcholatas y un rebelde: la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el senador Ricardo Monreal, los partidos de oposición acelerarán trabajos y cerrarán alianzas.

Por ejemplo, en el PRI mexiquense los dos principales grupos mantienen trabajos para empujar hasta el final a sus respectivas candidatas: Alejandra del Moral —con mayor ventajas hasta el momento— y Ana Lilia Herrera.

El líder estatal del tricolor, Eric Sevilla, media entre ambos grupos quienes saben que deben mantener el acuerdo con PAN y PRD, al margen de los conflictos que mantienen con su líder nacional.

Y quien piense que la alianza Va por México ya terminó debería ver con atención lo que pasó ayer en el evento realizado en Palacio de Gobierno, en el marco del informe de labores de Del Mazo, con la presencia del propio Zambrano y su coordinador en San Lázaro, Luis Cházaro, arropando a su gallo para la gubernatura, el diputado Omar Ortega Álvarez.

Con su asistencia, los dirigentes del sol azteca dejaron ver que están cercanos también al grupo contrario al líder nacional priista Alejandro Moreno, por lo que podrían continuar tejiendo la alianza bajo otros términos y otros liderazgos, pero seguirían en ruta.

Los que están muy muy enojados con el PRI de Moreno Cárdenas por llevar a la alianza al borde de la ruptura, son los panistas, que siguen respaldando al diputado Enrique Vargas. Los blanquiazules locales también apuestan por la alianza. Falta ver cómo se moverá Movimiento Ciudadano y si mantiene firme su idea de ir en solitario.

¿Y EN MORENA?

Nos comentan que en el evento por el 5 Informe en el Estado de México, actores políticos nacionales y estatales lanzaron un sin fin de mensajes a amigos y adversarios. El más fuerte y que todo mundo dio nota de recibido, fue el que se vinculó al líder de los senadores morenistas, Ricardo Monreal.

El zacatecano, que antes no había asistido a informes protocolarios en territorio mexiquense, ayer estuvo presente en Toluca de la mano de su correligionario, el también senador Higinio Martínez. Ambos, no tuvieron empacho en tomar del brazo a la secretaria de Desarrollo Social, Alejandra del Moral, y posar juntos para la foto.

En el ala dura de Morena leyeron así el momento: Con el pulgar hacia arriba en símbolo de apoyo, abrazado y muy sonriente, Higinio flanqueo a Del Moral y le dio su apoyo; mientras, Monreal también sonreía. Ambos senadores, distanciados del presidente Andrés Manuel López Obrador, abren la puerta a plantear que hay distancia con Delfina Gómez, la candidata oficial de la 4T.

En el informe de Del Mazo, Higinio y Monreal estuvieron en primera fila, a sólo tres lugares de la silla destinada para el gobernador y a unos pasos del dirigente nacional priista Alejandro Moreno Cárdenas. También en primer fila, junto a ellos estaba Alejandra del Moral. Así que la lectura en Morena no suena descabellada.

En esa famosa foto, donde Monreal e Higinio sonríen con Del Moral, aparece otro personaje clave de la posible alianza que se estaría cocinando para apoyar al PRI, el presidente del Congreso del Estado de México, el diputado de Morena, Maurilio Hernández.

Un morenista de la Zona Oriente, de los más duros e influyentes dice a este columnista: “Las fotos dicen más que mil palabras, pero el golpe en la mesa fue seco: Higinio aprovechó el momento para abrir posibilidades.

Radar

Ante la escasez y mala distribución de varios medicamentos en el país, el diputado Xavier González Zirión, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, prepara el Foro “Análisis de Programas Prioritarios en Materia de Salud, rumbo al Presupuesto 2023”. Vaya si será un encuentro interesante que puede abarcar desde la ocurrencia de pegarle a los consultorios aledaños a las farmacias, hasta la opacidad en la compra de vacunas.

El diputado por el PRI, quien ganó en las pasadas elecciones un distrito de la Álvaro Obregón, anda muy activo en la búsqueda de la Jefatura de Gobierno, ya que afirma que su trabajo durante varios años en la CDMX le permite contar con un equipo de miles de activistas en la capital, por lo que podría, por sí mismo, tener un representante en cada una de las casillas para la próxima elección en la ciudad. Interesante capital político. ¿Será?