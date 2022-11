El endurecimiento de la 4T

En el arranque del último tercio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador la 4T se ha envalentonado. La instrucción -me dicen integrantes del primer círculo presidencial- es hacer valer el modelo político-económico del país bautizado como “humanismo mexicano” y que éste prevalezca más allá del 2024.

Y si, los leales al Presidente de la República han echado a andar una operación a gran escala en varios frentes para conseguirlo y que tras la marchas del domingo fortaleció el animo para llevarlo a cabo, veamos:

En lo político a través de una defensa a ultranza de la iniciativa del Ejecutivo en materia electoral –que ayer fue aprobada en comisiones por la mayoría de la 4T y que hoy va al pleno de San Lázaro-; mientras que en lo mediático a través de una propaganda brutal utilizando los canales del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

En tanto que en lo social, la marcha del domingo -cuya asistencia fue estimada por las autoridades de la Ciudad de México en 1.2 millones de personas- es apenas el inicio; la orden es la movilización, a cualquier costo y de cualquier forma, de miles de seguidores de AMLO para defender la continuidad de la 4T… esto es sólo el inicio.

Al finalizar su mensaje del domingo, en la ultima oración de su mensaje, el Presidente de la República dio las directrices a sus más cercanos, a sus seguidores, a sus leales -lo hizo como le gusta, desde la plaza pública: “Continuemos impulsando el cambio de mentalidad, la revolución de las conciencias, hagamos realidad y gloria el humanismo mexicano”.

De ahí, ante el musculo mostrado en la marcha, vino el endurecimiento que se dio al día siguiente.

Veamos por partes. Con la iniciativa de reforma en materia electoral, la intención de la 4T es modificar el entramado legal que soporta el sistema electoral mexicano de cara a la sucesión presidencial 2024 (para hacerlo más barato) tiene varias aristas –ya muchas analizadas al exceso- pero bastaría echarle un ojo a dos en esta coyuntura:

Compactar la burocracia del INE y el TEPJF e incrementar sus tareas y obligaciones llevaría a la larga a tener un arbitro débil, sin dientes, que no tenga fuerza para conducir los procesos electorales (las dos herramientas del INE que pone el aprietos a los partidos son la fiscalización y el Registro Nacional de Electores), nadie puede hacer tanto con tan poco.

El otro tema que se tiene que ver –ya sea que lo mantengan vivo o no desde la 4T- es el fin al financiamiento público de los partidos políticos. Hay que imaginar qué pasaría si esto se aprueba en un escenario donde los partidos de oposición no tenga recursos y el partido en el gobierno tenga acceso a todos los recursos fiscales y programas sociales. Claro, eso no pasaría porque en México se acabó la corrupción, ajá.

En lo mediático bastaría ver un poco la forma en que el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano realizó la cobertura de la marcha del domingo y la narrativa que crearon para apuntalar la idea de un gobierno fuerte con respaldo popular. Bien valdría la pena echarle un ojo al artículo1 de la Ley del SPRD.

Y en lo social, aquí es donde, de acuerdo con fuentes consultadas, habría que poner mucho cuidado, no vaya a ser que aparezcan -me comentan- “camisas negras” de la 4T en lo ejidos, barrios, pueblos, colonias y ciudades para defender “a toda costa y a costa de lo que sea” el modelo político-económico puesto en marcha por López Obrador.

La lejanía de Monreal

Por cierto, mientras fue abucheado y censurado por miles de personas que marcharon el domingo en apoyo al proyecto de AMLO en la Ciudad de México, el senador Ricardo Monreal anduvo en Madrid encabezando la delegación mexicana que participó en la Reunión Interparlamentaria España-México.

Si tenemos que calificar el resultado de este encuentro -que no se realizaba desde hace seis años-, es que fue muy provechosa pues no sólo se concretó el apoyo español a México para que llegue a buen término el convenio con la Unión Europa y éste sea beneficioso para ambas partes.

Vale la pena poner lupa al un incidente que ocurrió por un ligero descuido, aún traían abiertos los micrófonos, Santiago Creel y Ricardo Monreal, al final de la reunión interparlamentaria, por lo que se escucharon las frases de su despedida: Santiago Creel dijo “Bien Ricardo, nos vemos llegando". El senador Monreal le responde: “si, estamos hablando, estamos en la misma sincronía”. El pasado quedó atrás.

La batalla por Morelos

Desde tierras morelenses me comentan que han comenzado a surgir severas criticas y señalamientos contra Rabindranath Salazar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, por una serie de desfalcos el reparto “a modo” de fondos públicos para obra pública en la entidad.

En días pasados 30 presidentes municipales de diversos partidos acusaron al funcionario federal de meter la mano en el estado y “hacer su cochinito” a través del reparto del “Fondo Municipal para Obra Pública” –que consta de casi 500 millones de pesos- con miras a la contienda por la gubernatura del estado en 2024.

Los alcaldes inconformes, afirmaron que hay diputados locales que empujaron en el Congreso de Morelos la asignación de este monto a repartir entre constructoras amigas para apoyar la causa electoral de Salazar, vista con desdén desde hace años por los morelenses. ¡Sopas!, el pleito que se viene.