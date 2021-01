Proponen pasaporte de vacunación en Europa 

Para poder viajar y evitar un mayor contagio del coronavirus, la Comisión Europea aprobó una serie de medidas para los países que no han podido adquirir la vacuna y que no pueden contener el contagio de su población.

Europa quiere crear un pasaporte de vacunación universal que establezca la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 a los ciudadanos que quieran entrar al viejo continente.

Aunque hay varias naciones europeas que se suman a esta iniciativa, también hay evidencias de una discriminación evidente ante un aumento de la desconfianza hacia los extranjeros que quieran visitar otro país ante dichas medias migratorias.

Es importante mencionar que hasta el día de hoy las vacuna contra la COVID-19 no es universal y no todos tienen acceso a ella. Inclusive, hay un gran número de personas que no podrán vacunarse por motivos de edad, reacciones alérgicas y otros problemas médicos que no les permite acceder a la vacuna contra el coronavirus.

Ante la iniciativa Europea, hay naciones como Bélgica que han manifestado su descontento, bajo el argumento de que ese pasaporte universal no debe anteponerse a la libertad de tránsito de cualquier nación Europea.