Regresa el Covid a Europa

Por cuarta vez, Europa se ha convirtiendo en el foco rojo de la pandemia de Covid-19, como lo confirmó la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras la nueva ola de contagios que prendió las alarmas en el viejo continente.

Cuando parecía que el regreso a la normalidad era una realidad en Europa, el inicio del invierno, el aumento de contagios, hospitalizaciones y muertes parecen regresar el tiempo cuando las medidas más restrictivas se aplicaron en gran parte de los países miembros de la Unión Europea.

Tras cinco semanas consecutivas de aumento de casos positivos de Covid-19 en Europa, algunos países de la Unión se replantean volver con las restricciones al invocar los fantasmas del inicio de la pandemia que azotó gravemente a países como Italia y España. Por ahora Francia, Italia y España apresuran las campañas de vacunación para la tercera dosis a mayores de 65 años, a fin de reforzar al grupo más vulnerable ante los efectos de esta terrible enfermedad que ha costado la vida a millones de personas.

Austria es otro de los países que ha registrado un aumento desmedido de contagios y ante un posible colapso del sistema de salud, el gobierno ha determinado que las personas que no estén vacunadas deberán mantenerse en un confinamiento obligatorio. Los no vacunados sólo podrán salir de sus hogares por trabajo, para comprar víveres y para vacunarse, de esta forma se espera forzar a las personas que no cuenten con la inmunización a que acudan a ponerse la vacuna y a frenar los contagios, ya que no podrán acudir a lugares públicos como restaurantes o cines.

Al contrario de España, donde las medidas son muy laxas con los ciudadanos, en Francia es necesario contar con el esquema completo de vacunación para ser atendido en restaurantes, tiendas y cualquier lugar público al que se quiera asistir, tanto a franceses como a extranjeros se les pide contar con un formulario y los documentos que demuestren que tienen la vacunación completa contra el Covid-19.

Es muy importante seguir de cerca el avance de la pandemia en Europa porque siempre rebota en Latinoamérica. México por ahora se encuentra como Europa meses atrás, en semáforo verde, con pocas restricciones, pero es casi un hecho que una nueva ola de contagios vuelva a azotar a nuestro país por el aumento en el movimiento de persones, tal y como sucede en el continente europeo. A cuidarse y estar preparados.