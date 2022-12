El Twitter de Musk censura periodistas

Nueve cuentas de periodistas estadounidenses han sido dadas de baja de la plataforma digital de divulgación de información Twitter, que ahora está en manos del multimillonario Elon Musk.

Llegó la censura a Twitter después de la revoltosa compra de la red social que pasó a manos del magnate Elon Musk, quien hasta hace unos días era considerado el hombre más rico del mundo y quién había afirmado que nadie sería arrebatado de la libertad de expresión dentro de esta plataforma digital.

Periodistas de Estados Unidos que trabajan en medios como CNN, The New York Times y The Washington Post, que eran muy activos en Twitter, se han quedado sin su cuenta. Todos tienen una característica en común, han opinado o compartido información sobre el fundador de la empresa de fabricación aeroespacial SpaceX.

Esta acción arbitraria por parte de la compañía en manos de Musk ya tuvo repercusiones en la Unión Europea, en donde se criticó duramente la notable censura a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, por el hecho que ha saltado las alertas de organizaciones en defensa de la prensa.

El empresario se ha defendido argumentando que se comparte en Twitter información en tiempo real de los traslados en avión privado de él y su familia. Situación que lo “pone en riesgo”, según dijo en la misma red social el empresario.

Aquí es donde se rompe la delgada línea entre información, censura, acoso y desinformación que se puede padecer. Desde México han surgido críticas por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador al asegurar que hay una cantidad de bots y cuentas falsas que difunden información llena de mentiras y que se utiliza para atacar y posicionar temas para desinformar a los usuarios de esta red social.

Por lo pronto, desde la Unión Europea se advierten posibles sanciones a este comportamiento al asegurar que la nueva ley europea obliga a que los espacios digitales que comparten información basen sus acciones de “censura” siempre con respeto a los derechos fundamentales de los usuarios y dejando claros y transparentes los términos de uso.

La libertad de prensa y la libertad de expresión son esenciales para la sociedad y deben respetarse y cuidarse en cualquier ámbito; sin embargo, la difusión de mentiras, mensajes de odio y desinformación también es un atentado en contra del derecho humano a saber y a informarse. Una discusión que seguirá los próximos años.