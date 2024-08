El Gobierno se quiere ver en su espejo

El problema de que el Presidente ofrezca versiones distintas de lo que son las cosas, tarde que temprano lo va a pagar el país y también tendrá que enfrentarlo la futura Presidenta.

En medio de las prisas finales se asegura que muchas cosas se han terminado sin tener evidencias de ello. No hay manera de rebatir la narrativa mañanera, porque el Presidente se mueve en terrenos cuando le plantean ciertos temas de que no se acuerda o ya se le olvidó.

El tema de las gasolinas es de particular importancia. López Obrador aseguró en su toma de posición que la gasolina iba a bajar de precio y que no iba a tener un alza. El mercado lo ha venido desmintiendo, a pesar de que ahora se plantee que no recuerde haber dicho eso.

De igual manera está el tema de la refinería Dos Bocas. El Presidente de manera categórica aseguró que iba a costar la mitad de lo que está costando y además que iba a producir el 20% del total de las gasolinas que se consumen en el país. El costo de la refinería está al doble de lo que originalmente se presupuestó, y la tercera inauguración de Dos Bocas no mostró ningún indicio de que estuviera trabajando como se aseguró. Además se dijo que en buena medida se pagó con el freno del huachicol, el cual sigue proliferando en el Bajío. Los dineros de la inversión en menor medida en el gobierno y en mayor medida han descansado en los contratistas son cuestión de tiempo para que aparezcan evidencias de ello.

Otros asuntos están pasando por la misma dinámica. En educación van apareciendo cada vez más problemas. El número de estudiantes que desertó en los últimos años es de 1.6 millones, 1.5 son de educación básica. A decir de Eduardo Backhoff es un fenómeno único en cuanto a la baja de matrícula a lo que hay que sumar la deserción de maestros particularmente en preescolar.

Quienes encabezan el nuevo sistema educativo no quieren ningún tipo de evaluación escolar. No se sabe cuál es el nivel que tienen los estudiantes y, sobre todo, cuáles están siendo las condiciones en que terminan su formación para acceder a futuros grados escolares.

El asunto adquiere una dimensión mayor, porque como es sabido se concentra la educación en las escuelas públicas. Las privadas están ofreciendo menos alternativas, porque muchas de ellas tuvieron que cerrar por la pandemia. El Covid acabó produciendo una gran cantidad de adversidades, sin pasar por alto que muchos de los problemas en este sentido pasaron por la forma en que se manejó la pandemia.

La posibilidad de conocer lo que realmente está pasando es definitivamente remota. El Gobierno no informa y cierra todos sus canales informativos internos mandándolos a los terrenos de la seguridad nacional o simplemente rechaza cualquier solicitud de información.

No hay manera de saber lo que está pasando, porque se parte de que hay que creer lo que dice y hace el Presidente. En buena medida en ello radica la transparencia, rendición de datos y la lucha contra la corrupción, ésta es una de las razones por las cuales quieren desaparecer los institutos autónomos.

Se parte del supuesto de que este gobierno es diferente, que no hay corrupción, y que actúa de manera honesta y, por lo tanto, nadie debe de estar preocupado por ello porque todo está, por decirlo de alguna manera, en buenas manos y no hay necesidad de una instancia autónoma pública para consultar sobre las actividades del Gobierno y en general sobre la información oficial.

En función de lo que se está viviendo, la futura Presidenta haría bien en reunirse con el Inai. Sería bueno que escuchara a las y el comisionado por más que crea que no hay necesidad de que exista el instituto.

RESQUICIOS.

Los foros sobre la reforma al Poder Judicial terminan como empezaron. Pocos acuerdos, señalamientos, invitados que entran por la puerta de atrás, mientras a otros les cancelan la convocatoria y como colofón, Ricardo Monreal acusando a la Presidenta de la Corte de “reventar” el foro de Coahuila.