MC, objeto del deseo

Podrá ser cuestionada la estrategia de Movimiento Ciudadano, pero es el único partido que se está ajustando a la legalidad del proceso electoral.

Se mueven bajo la idea de que no quieren por ningún motivo verse junto al PRI al que consideran responsable de muchos atropellos en el pasado y con quien tienen un rompimiento de origen.

Si al final encuentran que la mejor estrategia es colocar a una sola oposición para enfrentar al Presidente y su partido, es cuestión de tiempo para saberlo, pero por ahora es claro que no quieren dar ningún paso que tenga que ver con el PRI.

MC ha ido sumando seguidores. Se le ve como una organización fresca y además en su discurso y su narrativa se han manejado con coherencia tratando de mantenerse lejos de las otras organizaciones partidistas.

La disyuntiva que enfrentará MC tarde que temprano es el colocarse en una amplia oposición a la cual se tendrá que integrar para enfrentar al partido del Gobierno, o de plano esperar sus tiempos y presuponer que en el 2030 podrían acceder a la Presidencia y por ahora a lo que van a buscar es seguir sumando en todo el país, aunque ya se ve que les va a costar mantener las gubernaturas de Jalisco y Nuevo León.

Jalisco es representativo de ello. Habrá que considerar que entre el gobernador y el máximo dirigente de MC existen cada vez más diferencias. Van a venir los tiempos en que tienen que determinar quién será el candidato y los dos van a querer meter mano hasta el fondo; lo peor que les puede pasar es que terminen en un juego de vencidas.

Sumemos a esto el crecimiento real de Morena que está pensando en el papá del Checo, quien se la pasa viviendo a expensas de la muy merecida fama y capacidad de su hijo. MC puede perder Jalisco entre las broncas que tengan en el partido a lo que se va a sumar la posibilidad de que Morena pueda colocar a un candidato que le caiga bien a los ciudadanos.

No necesariamente estamos en tiempos de los mejores candidatos, estamos en los tiempos de candidatos que lo que importa es que le terminen por agradar a los ciudadanos.

MC tiene que asumirse como un partido que, sin que sea hoy su tiempo, se puede convertir en una alternativa en medio del desgaste de las organizaciones que hoy tenemos, lo cual va a alcanzar a Morena.

Lo que no tardaremos mucho en saber es si la relación entre Dante Delgado y López Obrador está distanciada, más allá de las cartas que regularmente le envíe el veracruzano al Presidente. Su relación es de muchos años y de cercanía. Una de las conjeturas es que la relación no se ha roto y Dante sin jugar sus cartas con el Presidente no le daría la espalda.

El otro elemento a considerar es el análisis que se hace en MC del Gobierno. Quizá, lo planteamos como una conjetura más, no existen coincidencias con el Frente Amplio y la mirada que tienen es distinta por lo cual no se colocarían de manera definitiva como una oposición a Morena, entre convicciones y algo de oportunismo.

A considerar está lo que sucede en Nuevo León. El Congreso local no le ha permitido a Samuel García moverse para ningún lado, se ha dado el caso de que han tratado de hacerle juicio político. Esto es una de las razones por las cuales MC también le ha tomado distancia en una alianza.

MC es el objeto de deseo de unos y otros. Su actual estrategia respeta la ley, pero quizá también están haciendo tiempo porque no están cohesionados y no quieren dar pasos en falso.

Pero de que son objeto de deseo parece no haber duda.

RESQUICIOS.

Un padre de familia se nos acercó con su hija. Nos contó lo que vivió en la carretera Querétaro-México el sábado en donde pusieron piedras en el camino que les obligó a detener su auto. Vimos pasar gente armada, nos dice, que empezó asaltar a diestra y siniestra, nosotros nos pusimos a rezar mientras mi hija no dejaba de llorar asustada. Por fortuna no nos pasó nada lo único que hice fue manejar con cuidado, pero a toda velocidad; “en qué andamos” nos dijo al final.