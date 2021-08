Vacunar a niños les salva la vida

“El hecho de que no sean tan frecuentes los casos de Covid en niñas, niños y adolescentes, incluidos bebés, no significa que no se contagien, tan existen que hemos tenido fallecimientos de menores de 5, 14, 16 años por Covid”, expresó el médico Miguel Ángel Minero Hibert, infectólogo pediatra.

Conversando con él, me aseguró que es erróneo que se crea que las niñas, niños y adolescentes no se contagian de Covid-19, pues en la realidad son vulnerables al virus, particularmente, de las variantes como Delta, la cual tiene como blanco toda la población no vacunada, y en ella se encuentran los menores de 18 años.

El infectólogo dijo que si bien la convivencia en edades tempranas es necesaria para el desarrollo del menor, para un regreso a clases es importante que se deban establecer protocolos y estrategias, empezando por un retorno escalonado, empezando por quienes ya están vacunados, dado que las niñas, niños y adolescentes sí son portadores de Covid; además de que las clases deben darse en espacios abiertos, pues este virus tiene más posibilidades de contagio en lugares cerrados y sin ventilación.

“Otro punto esencial para eal regreso a clases, es el de garantizar que el personal docente, administrativo e intendencia esté vacunado para evitar contagios. Es necesario implementar a los padres un cuestionario 24 horas antes del ingreso a las escuelas sobre el estado de salud de sus hijos, esto funciona más que la toma de temperatura y desinfectar. Ha funcionado en países como Singapur”, detalló.

Al dialogar con el pediatra Minero Hibert me contó que para un regreso a clases es indispensable considerar que el coronavirus “no va a desaparecer tan rápidamente, no se va ir, porque las variantes existen y, por ende, los daños colaterales”.

Indicó que la variante Delta es la que actualmente está afectando a la población más joven y a las niñas, niños y adolescentes, debido a que es más fácil de contagiarse y de adherirse a nuestro cuerpo, por lo que la vacuna es indispensable para reducir los riesgos y contagios.

“Es importante acelerar y agilizar el proceso de vacunación. Hasta ahora sólo hay dos vacunas para mayores de 12 años y, las aprobadas que son Pfizer y Moderna. Se siguen haciendo estudios de reactivos para menores de 12 años, pero todavía no hay resultados. Es importante promover la vacunación en mujeres embarazadas y en lactancia porque genera que haya una protección hacia los recién nacidos por un periodo de seis a nueve meses”, explicó.

Las cifras oficiales respaldan lo dicho por este especialista. Hasta el 25 de julio han fallecido en el país 595 menores por Covid, y más de 52 mil se han contagiado.

Por ello, el pediatra recomendó vacunar a los menores para reforzar su sistema inmunológico; seguir con el uso del cubrebocas, vigilar la salud de todos los miembros de la familia, aun cuando los padres ya estén vacunados; continuar el hábito de lavarse las manos, y mantener la distancia.

No cabe duda que vacunar a las niñas, niños y adolescentes, les salva la vida.

*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.