¡Viva la democracia!

Qué emoción tan grande y qué maravilla ver la participación de las y los mexicanos en las calles por la defensa de la democracia, la pluralidad, la alternancia y la inclusión.

México está despierto, la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) así lo dejó ver este domingo en las ciudades de la República donde marchamos.

Escuchar el Himno Nacional a todo pulmón me hace pensar que a pesar de los insultos, calificativos, señalamientos, críticas, denostaciones, malos augurios y del incipiente deseo de dividirnos y polarizarnos, en México sabemos estar unidos cuando el bien común es la causa.

Para quienes nos manifestamos no importa cuántos éramos, si diez o doce mil, si 800 mil, lo verdaderamente importante era levantar la voz, hacerle ver al régimen que estamos en contra de la destrucción de las instituciones, de la centralización y del autoritarismo.

Dice una frase: “No somos uno, no somos cien, cuéntenos bien”, y así es, cuéntenos bien, porque cada día vamos a ser más, y más, ¿por qué?, porque nadie quiere regresar al pasado, al Gobierno de un solo hombre ni de un solo partido.

No nos vamos a rendir, nada ni nadie nos va a detener en la defensa de la libertad y la democracia, si el Presidente insiste en esta reforma electoral se va a topar con pared, no solamente en el Senado, con mi bancada, y con los miles de ciudadanos en todo el país que salimos a defender al INE.

Hoy le decimos: “No pasará”. No queremos una reforma a modo para México, porque amamos al México de las libertades. A partir de hoy nos vamos a movilizar las veces que sean necesarias para seguir defendiendo las libertades.

Yo defenderé al INE y mi voto en el Senado será en contra de esta reforma electoral que destruye al instituto, la libertad y la democracia.

La propuesta es inaceptable porque se trata del INE que contó los votos de la propia elección presidencial en 2018, donde ganó el Presidente, pero no sólo eso, sino porque quienes cuentan los votos son los mismos ciudadanos y no el régimen en turno. El INE es de la ciudadanía y no tiene partido. Hoy como nunca recordamos a quienes murieron en la lucha de la democracia.

Vamos a defender al INE porque es defender a México, a nuestros hijos, nietos y nuestra libertad. Como ciudadanos hemos salido a las calles a alzar la voz, y eso es muestra del compromiso y del amor a México.

Reconozco la gran civilidad política, la participación voluntaria y ciudadana, el deseo común de tener un país mejor, y por eso es que como legisladores tenemos que asumir un compromiso con quienes ayer nos enseñaron a hacer patria, un compromiso de defender las instituciones votando en contra de reformas regresivas y autoritarias, un compromiso que debe pasar de las calles a los votos en el Congreso de la Unión.

Una razón muy poderosa para defender al INE y salir a las calles, es mi nieta de dos años, porque quiero que aprenda a defender la libertad, a amar a México; quiero decirle a mi nieta que así se defiende México, con paz, institucionalidad y con amor, quiero que salga a votar, cuando en su momento le corresponda, y haga valer la democracia.