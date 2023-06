Alonso Ancira, el problema

Al menos eso es lo que se dice desde Palacio Nacional, para que avance la reestructura de Altos Hornos de México (AHMSA). El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que hay interesados en realizar inyección económica pero el rey del acero es el que impide que se avance en las promesas del grupo mexicano Villacero y de la estadounidense Cargill, donde también hay tres fondos interesados en adquirir la factoría.

En este trama, hay comprometidos hasta recursos públicos para salvar a la empresa y apoyar a todo el plan de restructuración de la deuda de AHMSA. El caso es urgente en su avance, porque hay compañías que dependen de la producción para sus productos finales. El sindicato es el que también ha levantado la mano, porque no quiere poner en riesgo sus empleos. La esperanza de una rápida recuperación económica está latente estableciéndose propuestas para la renegociación de la deuda que la siderúrgica también tiene con el Gobierno federal. A decir del Presidente es que este asunto debe darse de manera inmediata, para cubrir los pasivos que tiene la industria con su base trabajadora.

Se sabe que esta semana se harán oficiales otras propuestas que se han estudiado para impulsar, junto con eso, la economía de Coahuila. Como hemos visto en otros asuntos, el Gobierno federal no aportará recursos públicos para salvar a la empresa, pero sí respaldará los acuerdos con la hacienda pública. En esto, en lo que también se habla de corrupción, donde luego de más de 30 años al frente de Altos Hornos de México, el empresario Alonso Ancira Elizondo se dice que se hizo a un lado para darle paso a la hoja de ruta de la acerera, siguiendo sus pasos en Monclova, Coahuila, Xavier Autrey, James Pignatelli, Luis Zamudio, Jorge Alberto Ancira y José Eduardo Ancira, aunque todo, absolutamente todo, se hará efectivo una vez hecha su venta final, hasta el último suspiro de sus apellidos en esa empresa.

Veremos qué sucede, pero en la mesa están 200 millones de dólares como capital de trabajo para normalizar las obligaciones laborales y las operaciones donde se adelantó que 50 millones de dólares se harían efectivos en marzo y que, para finales de mayo, estarían listos los otros 150 millones de dólares. No hay transparencia sobre en que momento se está, pero las deudas millonarias sí están presentes como las que se tienen en electricidad y gas natural, además de otros pendientes. Ponga mucha atención, porque esta semana el Sindicato Nacional Democrático podría interponer una demanda contra Alonso Ancira Elizondo y AHMSA, por no hacer caso a una petición de pago de nómina, que no se ha hecho efectiva en seis semanas.

Publicidad y sanciones. En la Ciudad de México, la seguridad y certeza jurídicas son priorioritarias para la Secretaría de Desarrollo, Urbano y Vivienda (Seduvi), de Carlos Ulloa, tan es así que ya coordinan acciones con el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), para proceder con las multas y sanciones administrativas de las empresas y marcas que aun no retiran anuncios de azoteas, lo que representará que se cobre por la vía fiscal hasta 1.5 millones de pesos en cada caso. Al 6 de junio, día en que terminaba el plazo para apegarse a la nueva Ley de Publicidad Exterior, Seduvi logró que se desmontarán 856 de los medios en azoteas, que se traducen en más de 70 por ciento de los mil 200 detectados y ahorros por 153.5 millones de pesos para las arcas públicas. El riesgo ha disminuido ampliamente, ya que se retiraron cuatro mil 190 toneladas de estructuras metálicas de los edificios.

¿Vulnerabilidad en Femsa? Los ciberataques en Coca Cola Femsa no terminan. No hace mucho confirmó que había sufrido un ciberataque en el que tuvo que implementar protocolos de protección, “procedimientos de respaldo”, para poder continuar con sus operaciones, donde incluso no se comentó más, pero sí adelantó que priorizaba la protección de la integridad, y confidencialidad.

Pero superado ese episodio, ahora el mayor embotellador de productos de The Coca-Cola Company a nivel mundial adelanta que investiga cómo pudieron publicarse convocatorias apócrifas para realizar asambleas de accionistas en la página de la Secretaría de Economía, el caso llegó a tal nivel que incluso tuvo que emitir un comunicado en la Bolsa Mexicana de Valores, para enviar un mensaje de tranquilidad. Esa dependencia tiene mucho que explicar sobre la verificación de quien pudo lograr tal gravedad, incluso por el lugar al que fueron citados.

Voz en off. El Consejo Nacional de Morena ha firmado los compromisos de las y los que hayan quedado inscritos como aspirantes a la candidatura del movimiento y partidos adyacentes para el 2024. Nadie podrá llamarse sorprendido y tampoco nadie podrá romper las trancas. Quizá el único que lo respetara sea Ricardo Monreal, con lo que firma, la duda está en quién de los otros se aguantará…