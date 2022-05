¿Chantaje, la estrategia del sindicato minero?

En la oficina de la secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa Alcalde Luján, hay gran preocupación porque nada más no se entiende que después de la gran disposición de Grupo México para solucionar una demanda salarial, ésta no sea aceptada. Por donde se analice no le encuentran lógica a la decisión del sindicato cetemista del Complejo Metalúrgico en Esqueda, Sonora, de preferir irse a huelga que aceptar un incremento de 7.5% directo al salario de los trabajadores, así como el pago de utilidades del 10 por ciento, correspondientes al periodo 2021, por encima de lo que prevé la ley tras la reforma laboral.

¿Será mera presión a la vieja usanza con el propósito de llevar al límite una negociación a cambio de prebendas en lo oscuro?, ¿le ganará la intransigencia al beneficio real y directo de la base trabajadora y a sus familias? Lo cierto es que pocas veces se ve que una empresa como Metalúrgica de Cobre, de la minera Grupo México, ceda casi en todo como acaba de ocurrir en Sonora, y esté por firmar el mayor incremento de salarios y prestaciones en más de dos décadas. ¿Se justifica entonces apostar por el conflicto y arriesgar la fuente de empleo? De acuerdo con lo que ha trascendido, o bien los líderes cetemistas están perdiendo influencia y credibilidades entre la base que ya no los oye, o no han entendido nada sobre el momento económico del país y del mundo.

Este fin de semana se supo que hasta el gobernador Alfonso Durazo Montaño, tuvo que entrar al quite junto con la secretaria Alcalde Luján, para que prive la sensatez. Y es que los daños de una huelga son siempre expansivos a toda la región, y el norte de México no está para andar promoviendo cierres de empresas y negocios y pérdida de empleos. Por la economía de miles de familias, ojalá que optar por la huelga, con altas posibilidades de ser declarada ilegal o inexistente, además, no sea el paso que quieran dar.

Fondo Mujer HSBC. HSBC Holdings presentó un Fondo para Mujeres Empresarias por mil millones de dólares para financiar a compañías lideradas por mujeres de 11 países y territorios del mundo. Lo interesante es que en esto está incluido México, junto con Argentina y Uruguay. En estos tres países de la región el fondo será operado a través de la iniciativa “Mujeres al Mundo”, la cual fue presentada recordará usted en México en enero pasado. Con esto, las mujeres emprendedoras y líderes de negocios tendrán acceso a financiamiento a tasas competitivas, apoyo en redes de contacto, asesoría y capacitación profesional y conectividad para expandir su negocio. De acuerdo con un estudio de Banca Privada de HSBC Holdings, en 2019 las mujeres recibieron sólo 3 por ciento del financiamiento destinado a emprendedores en diferentes países; en capital de riesgo alcanzaron el 2 por ciento en 2021, su nivel más bajo de los últimos cinco años.

Liverpool con Actinver. Liverpool, que dirige Graciano Guichard González, va por una alianza con Actinver que preside y dirige Héctor Madero Rivero, para ofrecer productos y soluciones bancarias, de ahorro e inversión a los clientes actuales y potenciales de esta tienda departamental. Liverpool sabe del jugoso negocio que es entrar en ese segmento, por lo que está revisando puntualmente qué poner a la disposición de los amantes de sus tiendas, más ahora que se han impulsado fuertemente sus ventas con el e-commerce, y es como ahí han visto que con un clic fortalecerían esta división de negocios. El joint venture está en marcha y sin duda fortalecería los libros de Guichard González. Y hay que dejarlo claro Liverpool, no va por una licencia bancaria, pero de concretar un acuerdo tendrán que pedir el aval de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Interesante estrategia de negocio.

Voz en off. ¿Se acuerda de Arturo Herrera Gutiérrez?, el célebre secretario de Hacienda que sin pensarlo llegaba a la oficina que dejaba por renuncia Carlos Manuel Urzúa Macías, y al que asintiendo con la cabeza respaldaba en un video lo dicho por el Presidente Andrés Manuel López Obrador cuando lo presentaba como nuevo encargado de la Hacienda Pública.

Pues bien, ese personaje que soñó con convertirse en gobernador del Banco de México llega al Banco Mundial ocupando el cargo de director global de Gobierno de esa organización multinacional. Sus cercanos están felices por él, porque en nuestro país nada más ya no hallaba su lugar, y muy pocas personas le tomaban la llamada o lo consultaban para algún análisis coyuntural. Dicen que allá le irá muy bien, pues es refugio de muchos mexicanos que quieren sacudirse haber estado en un proyecto no cuajado…