Culpan al gigante asiático

Luego de 61 años de operación y servicio, Alpek, de Grupo Alfa, cerrará su planta de filamentos en Monterrey. La empresa que dirige Jorge Young fue la noticia al cierre de los mercados financieros del pasado viernes, por tomar esta decisión luego de más de seis décadas de operación y servicio de esta planta, que empezará con este proceso a partir del 1 de septiembre y concluirá su clausura total en enero del 2024.

Y si bien es parte de un tema de reestructuración en sus negocios, el asunto de fondo es la situación que hoy se vive en la industria de filamentos. Alfa habla sobre la sobreoferta y competitividad en el mercado en años recientes, y apunta a los productores de China, ,quienes poseen hasta 95 por ciento de la producción y demanda del mercado, contra lo cual difícilmente podría competir la mexicana.

Akra produce filamentos textiles para la industria del vestido, de textiles para el hogar y para uso automotriz; actualmente exporta 60 por ciento de su producción y cuenta con ventas de hasta 135 millones de dólares anuales. No hace mucho, Alpek reportaba una caída en su flujo operativo de 59 por ciento, al pasar de 465 millones de dólares en el primer trimestre del año pasado a 187 millones de dólares en el mismo periodo del 2023, esto debido al cierre de una de sus plantas de PET en Estados Unidos.

Además, su división de plásticos y químicos (PyC) bajó 13 por ciento en comparación con el primer trimestre del 2022, debido a la disminución en los volúmenes de polipropileno (PP) y poliestireno expandible (EPS), así que el mal momento para Alfa ya se viene registrando desde algunos trimestres atrás.

Lo que ahora viene es que tendrá que dar la mala noticia a sus trabajadores, incluso hará una feria de empleo, analizando reubicaciones en sus otras plantas y tendrá tareas que hacer frente a temas como el Infonavit, jubilaciones y otros temas bajo la ley.

La condena reiterada en este asunto es el exceso de producción proveniente de Asia, defendiendo su fábrica de fibras textiles en Ipojuca, Brasil. Además, no hay que olvidar que Alpek actualizó a la baja su guía de inversión o Capex para el 2023, donde su plan era destinar 335 millones de dólares, comparado con los 445 millones de dólares que habían estimado anteriormente. El conglomerado también ya había anticipado que no pagaría dividendos en la segunda mitad del 2023, debido a la debilidad de su división petroquímica Alpek y a que la empresa estaba enfocada en reducir su deuda, un punto donde la especializada en la producción de PET y PTA hizo el refinanciamiento de un bono por 200 millones de dólares con criterios sustentables, en el que intervinieron Bank Of America, Export Development Canada y HSBC. Así que Alfa vive un momento complicado en sus libros, en donde incluso, en cualquier análisis que usted lea de ellos, el panorama luce poco alentador.

Asamblea de seguridad. Como parte de su plan de expansión nacional, la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), que encabeza Gabriel Bernal Gómez, llevará a cabo, del 23 al 26 de agosto, en Tijuana, Baja California, su asamblea nacional. Ésta es la primera reunión que realiza en lo que es el inicio de su diversificación, ya que esa ciudad fronteriza con Estados Unidos es parte de su programa de apertura de oficinas representativas en ciudades del interior del país. En la mira están la creación de otras sedes en Querétaro, Guadalajara, Veracruz y Cancún. Con ello, pretende reforzar su estrategia de lucha por la aprobación de una ley general que rija en todo el país y la creación de la Cámara de la Industria de la Seguridad Privada. En esta ocasión, se espera la presencia de representantes de las 245 empresas que integran esta asociación y los anfitriones serán Octavio Vizcaino, presidente de la Comisión de Relaciones Institucionales y Enlace Gubernamental, y Francisco Nieves, director regional noroeste del organismo. Se espera también la asistencia de autoridades estatales.

Voz en off. Volkswagen México llegó a un acuerdo con el sindicato de la empresa para tener un incremento salarial de 8.1 por ciento y de 0.5 por ciento en el fondo de ahorro de los trabajadores. La alemana afirma que quiere proteger el poder adquisitivo de su personal, justo en un momento de grades desafíos para la industria automotriz, agregando la inflación alta en el sector.

Por cierto, Volkswagen México alcanzó su meta plasmada Way to Zero, al plantar un millón de árboles en el país. Esta iniciativa es ofrecer una mejor calidad de vida para todos los habitantes del planeta, por lo que también ha firmado la ampliación de su acuerdo de colaboración con el Gobierno del estado de Guanajuato para seguir protegiendo y conservando 800 hectáreas en el área natural protegida ubicada en la Cuenca de la Esperanza y Cuenca de la Soledad, en Guanajuato.