Van por demanda colectiva por daños de Otis

La Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado sí prevé que debe existir una indemnización económica a los afectados por el huracán Otis que azotó el puerto de Acapulco y, de hecho, ya hay un despacho de abogados dispuesto a armar una demanda colectiva por este asunto.

Lo que se señala es que hay una responsabilidad patrimonial del Estado derivado de un evento como Otis, ya que el Gobierno federal fue notificado 21 horas antes de que el huracán tocara tierra y que se produjera este daño tan grave a Acapulco y el Gobierno nunca anticipó, ni a sus pobladores, ni a los visitantes ni a los propietarios ni a los industriales y ni a las autoridades municipales.

Se sentencia que el Gobierno lo ocultó y al haber ocultado esta información sólo mencionó que había un evento meteorológico. El Gobierno de Estados Unidos le anticipó a las autoridades mexicana que se presentaría este evento de esta magnitud, fueron dejando pasar el tiempo hasta que se volvió incontrolable, pasando a huracán categoría 5; toca tierra y devasta Acapulco.

Se habla de negligencia, incluso por la pérdida de vidas humanas y de los daños físicos, porque la prevención era la clave en todo esto. Hoy se sabe que apenas entre 10 y 15 por ciento de las propiedades de Acapulco contaban con un seguro, ya que México carece de cultura del seguro inmobiliario, normalmente tenemos la cultura del seguro automotriz y eso por un tema de obligatoriedad, y en esto ponga a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, que muy poco impulsa esto y más aún, que obligue a sus afiliadas a dejar claro y puntual a sus contratantes sin cláusulas maquilladas ni perversas, los riesgos que pueden tener al no contratar una póliza que proteja su patrimonio. Por ello, en fechas recientes la preocupación es que no todo aquel que tenga póliza de seguro va a tener cubierto el evento al cien por ciento, ya que hay pólizas que tienen ciertas limitaciones en cuanto a la categoría del propio huracán.

De lo inverosímil es que hoy existen aseguradoras que limitan hasta vientos de hasta tal número de kilómetros por hora o cierto tipo de daños, cuando queda claro que los huracanes que causan graves daños son los que tienen categorías máximas. En los seguros hay dos negocios importantes: el primero es vender la póliza y el segundo es no pagar por los daños, ya que ellas, buscan cualquier elemento o condición para no pagar y ellas incluso hoy están promoviendo en el puerto de Acapulco, que se protejan con una póliza de seguro. Un ejemplo del reclamo que hoy se gesta es que en vehículos, cuando el seguro es de cobertura amplia y cubre la pérdida total del vehículo podrían cobrar el seguro, pero cuando únicamente es por daños a terceros no podrán ser cobrados estos seguros.

Los edificios y torres de departamentos normalmente contratan un seguro general de daños, el cual, comúnmente, cubre la estructura del edificio y las áreas comunes, pero todos los interiores incluyendo, ventanas, muebles, y todo el interior de los departamentos deben cubrirlos los seguros de cada propietario, la responsabilidad del Estado es la que se considera patrimonial, tanto en el ámbito exterior como interior, cuando por su actividad llega a afectar los patrimonios y personas de los gobernados, quienes tienen un derecho público subjetivo a su favor, para exigir que sean reparados los daños causados por las actividades públicas, sea apegado a la legalidad o se actualice por un acto ilegal.

La responsabilidad del Estado por la actividad de la administración pública es un medio auxiliar de la jurisdicción administrativa, siempre que los tribunales administrativos estén expresamente facultados para determinar que la ejecución de un acto administrativo causó daños y perjuicios en el patrimonio pecuniario y moral de un particular, y se proceda a condenar al Estado.

Es por ello que la única forma de hacer valer ese derecho es demandar, ante un juez federal, el pago de estos daños. Se trata de un proceso de carácter civil-federal y que se tiene que promover ante un juzgado de distrito, donde se reclame al Gobierno federal el pago de los daños generados por este indebido actuar y esta grave negligencia del Gobierno federal, pues a pesar de que, si tuvieron conocimiento de la magnitud del huracán, no hicieron nada. El despacho que trae este asunto es Saucedo Abogados, de Marco Antonio Saucedo, que sabe que podría enfrentarse a un largo proceso, pero va por demostrar una negligencia en el caso. Hoy el número de muertes a causa del huracán Otis sube y la cifra de desaparecidos sin encontrar sigue. Las casas afectadas por lo menos 273,844; unos 600 hoteles y condominios, aunado a 120 hospitales y clínicas en Acapulco.

Monreal, al Senado. Regresa Monreal al Senado de la República, y aunque el retorno del morenista a su escaño se dio este mismo jueves 23, se espera que vuelva a coordinar a su grupo parlamentario, en cuanto el senador Eduardo Ramírez ponga en acción su licencia para seguir el proceso electoral en su natal Chiapas. No hay que olvidar que Monreal Ávila ya había adelantado la posibilidad de que este mismo jueves se reincorporara a sus actividades legislativas, mismas que seguiría alternado con la cátedra que tiene en la UNAM. Tenga usted la seguridad que el zacatecano procesará la terna para una nueva ministra de la Suprema Corte. Y, posteriormente, se definirán nombramientos pendientes.

Voz en off. El programa “De cero a Bolsa” presentado por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) es un hito crucial en el impulso de las empresas hacia el mercado bursátil. Concebido como una respuesta a la reforma reciente en la Ley del Mercado de Valores, este proyecto busca facilitar el acceso de empresas, especialmente medianas, a las oportunidades de financiamiento que ofrece la Bolsa. Al ofrecer acceso gratuito, el programa se alinea con el espíritu de la reforma y tiene como objetivo instruir a las empresas en ascenso sobre el funcionamiento detallado del mercado de valores.