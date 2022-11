Huelga en Monte de Piedad

Qué drama se vive hoy en día en Nacional Monte de Piedad. La amenaza de huelga que enfrenta desde hace unos días pone en riesgo su futuro. Si las negociaciones empresa-sindicato no fructifican en breve su camino estará marcado.

Más allá del 18% de aumento salarial que exige la representación sindical, y de la falta de acuerdos entre las partes, basta con mirar los números y las condiciones con las que opera la institución para darse cuenta de que ésta se encuentra en terapia intensiva.

A pesar de que cada año realiza unos 7.5 millones de préstamos a 1.2 millones de hogares, lo cierto es que el número de clientes que hoy empeñan ha decrecido a menos de la mitad, según reporta la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) del INEGI. Esto en gran parte tiene que ver con el hecho de que las familias mexicanas tienen cada vez menos alhajas de oro, lo que se refuerza con que a las nuevas generaciones no les gusta comprar alhajas. Y si a esto se suma el que cientos de familias durante la pandemia tuvieron que vender buena parte de ellas, el resultado es explosivo y preocupante. Ojalá que la razón y el juicio de realidad se impongan a la sinrazón y a la prepotencia, porque de eso depende la viabilidad y el futuro de una institución que ha sido por muchos años pilar de la asistencia privada.

Relevo IMPI. El miércoles fue el último día de Alfredo Rendón Algara como director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), tras ser propuesto por la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, presidenta de dicha junta. Hoy Raquel Buenrostro, trae su as bajo la manga para ese lugar, de un momento a otro darán a conocer el nombre pero lo que está dejando claro es que no quiere a nadie que huela a Clouthier. Los relevos ya están avanzados en todo los tentáculos que le permita la secretaria de Economía. Rendón Algara es un personaje ampliamente conocido por quienes se dedican a asesorar a quienes confían en el IMPI.

Veinticinco años en propiedad industrial, Alfredo Rendón fue anteriormente director general adjunto de Propiedad Industrial en el IMPI y director divisional de Asuntos Jurídicos, entre otros cargos que desempeñó en el Instituto desde 1994. También tiene una destacada experiencia internacional como parte del equipo negociador del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, la modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Aun con esto ya le dijeron adiós.

Hospital modelo. Más de 200 millones de dólares será la inversión para la construcción del Hospital Universitario Hadassah, el cual lleva a nivel mundial Yoram Weiss y que hace un par de semanas estuvo de visita en nuestro país. Se trata del primero en su tipo en América Latina y está siendo edificado en alianza con la firma Global Enterprise México, que lleva José Miguel Parra y se instalará en las inmediaciones del complejo inmobiliario de Bosque Real, que preside Marcos Salame, en Huixquilucan, Estado de México.

La institución médica, pensada en abrir sus puertas en 2024, está dentro de las 250 más reconocidas en el mundo, no sólo por sus cuidados protocolos, pero también por su robusto departamento de investigación, en el cual han desarrollado tratamientos con células madre para enfermedades incurables como el cáncer. Nada mal.

Voz en off. La reciente Asamblea de Accionistas de la empresa Sí Vale, quedará en la historia de las empresas valeras como un penoso episodio que no debe suceder en ninguna compañía, porque deja entrever que no confían en sus colaboradores, quizá lo más preocupante es la filtración de lo que sucedió en esa reunión, en donde confirmado por Gaëtan Chauderlot, en un correo electrónico en el que están enterados Julien Anglade, y Youssef Achour, se informa un duro golpe, y asombro de una investigación sobre determinadas operaciones comerciales y financieras de la compañía, el señalado es Gerardo Yépez, hoy suspendido de la empresa. Se habla de una filtración intencional, y aunque se esperaría una postura oficial, hasta el momento del cierre de esta columna no hay un documento que dé tranquilidad de quienes confían en esta firma, ni en las compromisos que hoy tienen. Queda claro el mal manejo de esta situación donde ellos prefieren hablar que ya están listos para las fiestas decembrinas…