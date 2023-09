Invex e Infosel crean Invex Trade

Invex va por una asociación que le permitirá dar paso a una nueva plataforma para que sus clientes puedan realizar transacciones de compra y venta de acciones y fondos de inversión, donde también puedan monitorear la evolución de los valores mexicanos cotizados en las Bolsas de México, consultar su portafolio de inversión y recibir información de mercados, así como realizar análisis para tomar las mejores decisiones.

Toda esta apuesta la hace de la mano de Infosel, empresa de software e información financiera, que lo estará acompañando. No hace mucho, Infosel formó una asociación con TradingView, una de las plataformas más populares entre los inversionistas y operadores de los mercados financieros, con la finalidad de proveer mejores herramientas para el análisis de esos mercados en nuestro país, por ello se vislumbra éxito en esta innovación con Grupo Financiero Invex.

El uso de tecnologías digitales los ubica a la vanguardia para ofrecer a sus clientes nuevas formas de operar en el mercado financiero mexicano. Invex Trade permitirá a los usuarios hacer uso de la solución Hub Enterprise de Infosel, con múltiples herramientas para el análisis técnico y fundamental de las emisoras, así como de los fondos cotizados en el mercado de valores mexicano. Recuerde que Invex le dio paso a su primer neobanco Now, por ello con esta alianza le da paso a su plan de digitalizar sus operaciones en beneficio de sus clientes. Si bien esto se pactó en los primeros días de septiembre, se hace oficial ahora para impulsar también la educación financiera que le dé claridad a quienes deseen hacer uso de esta herramienta, donde sus clientes empezarán a entender el poder en la toma de sus decisiones de inversión.

Relevo generacional. Luego de 45 años en Alfa, Armando Garza Sada dejará su puesto actual como presidente del Consejo de Administración en 2024, será sustituido por su actual director general, Álvaro Fernández Garza.

Además, se sabe que Armando Garza Sada seguirá como miembro del Consejo. La Asamblea Ordinaria Anual del primer trimestre de 2024 será al escena para todos estos cambios, donde también se presentará el informe de resultados del 2023. De lo más reciente en Alfa es que tomó la decisión de cerrar definitivamente luego de 61 años de operación y servicio, la planta de filamentos de Akra Monterrey, concluyendo su clausura en enero del 2024, donde también no hace mucho el conglomerado mexicano reportó el martes una pérdida neta de 252.44 millones de pesos (unos 14 millones de dólares) en el primer trimestre del año, debido a flojos datos de su filial Alpek.

Presidente crece. Seguramente usted ha escuchado el nombre de Casa Pepe, esta cadena de hostales boutique de origen español que ha llamado mucho la atención. Pues bien, resulta que se está uniendo a la cartera de marcas de Grupo Presidente, consolidando así una nueva línea de negocio. Hoy, Casa Pepe esta en la CDMX y Puebla, pero se planea su expansión en la Ciudad de México, Puerto Escondido y en Zipolite, lo que hará que, para el 2024, Casa Pepe tenga más de 650 camas en operación en 4 destinos nacionales. Es tan grande la ambición en Casa Pepe que ya se plantea un proyecto de crecimiento a 20 destinos del país en los próximos cinco años.

Voz en off. Philip Morris México presume que recibió por segundo año consecutivo la certificación Great Place to Work, gracias a sus buenas prácticas en cultura organizacional y por tener un ambiente de trabajo saludable, así como ofrecer oportunidades de desarrollo de los colaboradores de la empresa, todo esto se lo hace saber el sello ese que si usted lo desea y le sobra dinero en su cartera lo puede obtener con certificaciones que lo avalan. Mucho han dejado eso de Great Place to Work, porque se dan cuenta que sólo es meramente presunción ante el empresariado mexicano, donde ellos le van a seguir coqueteando con venderle capacitaciones y cursos para mantener a flote la certificación a la que le llaman cultural, pero que de eso no tiene absolutamente nada.