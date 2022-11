Llega la gripe aviar ¿y Bachoco?

Hasta donde se sabe la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que encabeza Francisco Ricardo Sheffield Padilla, medianamente ha mostrado poca preocupación por el brote de gripe aviar identificada como AH5N1, que afectó gravemente estados de la Unión Americana como Iowa, Nebraska, Colorado, Utah, y que hoy ya es una gran preocupación en Nuevo México, ya obligó a que se sacrifiquen 49 millones de aves, pues con base en experiencias anteriores con este tipo de fenómenos, han afectado negativamente la producción de carne de pollo y huevo también en México.

El tema no es menor ya que los mayores incrementos en los precios de huevo y carne de pollo en el mercado nacional, adicionales al incremento anual entre septiembre de 2021 y 2022, los ubicarían en 33.5 por ciento y 15 por cierto respectivamente.

En los cuarteles del Gobierno federal en Palacio Nacional ya es un tema de preocupación, porque aunque el Presidente confirmó una disminución mínima en la inflación general ven que se le puede salir de las manos su plan de mantener los precios bajos, de ahí que enfrentar un nuevo entorno para controlar ese dato plasmado en alimentos y bebidas, les puede generar un gran dolor de cabeza. De hecho, lo que se sabe y no ha salido a la luz es que en los últimos días Sonora y Nuevo León, ya sacrificaron 300 mil aves por instrucciones del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria para evitar se propague esta enfermedad de las aves.

Así se ha querido manejar para no generar un escándalo entre la población. Hoy hay una señalada por manipular la escasez que puede venir de este alimento, mencionan a Bachoco, que encabeza Francisco Robinson Bours, que con su actuar afectaría los precios y con ello obtendría jugosas ganancias. Por lo que grandes productores piden ya a Ricardo Sheffield, estar muy atento a este contexto, porque la presión está sobre su oficina desde el Zócalo, pidiéndole dé respuestas oportunas y no se le salga el tema de las manos. ¿Podrá hacer la Profeco su trabajo?, veremos.

Lo que sí es un hecho es que la demanda conforme avance el año se hará sentir no sólo en nuestro país sino también en Estados Unidos, ya que la demanda de pollo, huevo y pavo podría colapsar a los productores, por ello la exigencia también al Gobierno de México para que detenga el avance de la gripe aviar AH5N1 en México. Estadísticamente no hay casos en el país en humanos, pero como le decía, la gran preocupación es que esto llegue a los pavos, ya se imagina usted el escenario para diciembre. No hace mucho Bachoco reportó aumentos en sus sus ventas, pero curiosamente con menores niveles de producción y caídas en su población aviar. Sí, usted está en lo correcto por el incremento en los precios de los productos avícolas.

Esto último nos recuerda que en 2012, algo así sucedió, jugosos bolsillo llenos de ganancias, pero justamente meses después la Comisión Federal de Competencia impuso multas a Pilgrim’s Pride, Industrias Bachoco, Tyson, Pollo de Querétaro y San Antonio, por manipular los precios de la carne de pollo. Así como usted lo está leyendo, ¿qué vino después? que estas se sintieran ofendidas y pidieran a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que revisara esto, pero lo único que sucedió es que en 2015 los magistrados rarificaron la tramposa colusión.

IMEF y Santa. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) ya adelanta su petición al rey de la navidad, a Papá Noel, a Santa Claus, porque ha sido José Antonio Quesada, presidente de la 50 Convención Nacional IMEF el que nuevamente ha alzado la voz para pedir que México genere de una vez por todas, las condiciones para impulsar una mayor inclusión financiera y la adopción de monedas digitales, aunque para ello será necesario ampliar el acceso de la población a herramientas tecnológicas. Quizá no escucharon las voces del Banco de México, que dice que sigan soñando, porque México no avanzará con el tema por ahora. ¿Les cumplirán quizá los Reyes Magos?, veremos.

Voz en off. JAC México, que dirige Isidoro Massri, celebra la apertura de su JAC Store 50 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Con pasos agigantados se va quedando con una rebanada del pastel de la industria automotriz de nuestro país. Bien por Sara Silva, Head of Marketing and Communications; su trabajo ha servido para consolidar esta marca China en nuestro país…