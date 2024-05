En Estados Unidos, Live Nation Entertainment, dueña de Ticketmaster, está haciendo lo imposible para salir adelante del grave problema que tiene en ese país no sólo por las demandas colectivas, sino porque avanza el señalamiento de monopolio. Es un tema que ya viene de algunos meses, incluso ha sido la tendencia y ejemplos en otras naciones de Europa, para imponer grandes sanciones en donde se señalar a la dueña también de Ticketmaster México, de abusos al consumidor y de evitar la presencia de más competidores en el negocio donde se desempeña. El Gobierno de Estados Unidos, junto con 30 fiscales estatales y de distritos, ha presentado una demanda significativa contra Live Nation Entertainment y Ticketmaster, acusándolas de prácticas monopólicas en el mercado de eventos en vivo.

La acción legal por la que van fue presentada ante un tribunal en Nueva York, que busca la separación de Ticketmaster de Live Nation debido a su dominio casi absoluto en los mercados de conciertos y venta de boletos, lo cual, según las autoridades, ha permitido a la empresa mantener un control monopólico perjudicial para la competencia y los consumidores. Se sabe que el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, ha sido claro respecto a este caso, afirmando que “en los últimos años, tanto los fanáticos como los artistas han criticado las tarifas exorbitantes y las fallas tecnológicas de Live Nation-Ticketmaster”. Incluso hoy muchos de los artistas han creado sus propias plataformas para vender los boletos a sus conciertos, en donde también están otras que ofrecen espectáculos haciendo lo mismo. En México, gracias a la llegada de otras compañías han contrarrestado el monopolio llamado Ticketmaster México, pero aún hay mucho por hacer porque la facturación de alguna compra es tan compleja que pareciera que hacen lo imposible para que usted no haga ese trámite fiscal. Pero hoy en la Unión Americana la decisión legal no se basa únicamente en las frustraciones y molestias causadas por estas prácticas, sino en el comportamiento anticompetitivo e ilegal que, según se alega, ha caracterizado a la empresa. Lo que ya le adelantábamos está ocurriendo en otras naciones con señalamientos contra esta compañía, porque incluso aunque se lograra la separación en Estados Unidos, de Live Nation Entertainment, y Ticketmaster, seguiría teniendo fuerza anticompetitiva.

Hoy, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, estima que Live Nation-Ticketmaster controla cerca del 80% del mercado primario de entradas para conciertos en Norteamérica, además de gestionar a 400 artistas y el 60% de los grandes anfiteatros del país. De ahí los señalamientos del impedimento de permitir la llegada de nuevos competidores en el mercado, fortaleciendo su poder y limitando las opciones disponibles tanto para artistas como para consumidores. Las denuncias por años que se han hecho en varias naciones podrían rendir frutos por el hartazgo de muchos años por no ser escuchadas sus quejas hacia Ticketmaster, y en esto también anote las tarifas excesivas, cargos no reconocidos y las frecuentes fallas en el sistema de ventas de boletos, lo que ha generado una experiencia frustrante para quienes intentan asistir a eventos en vivo. En México nunca se olvidará el penoso episodio ocurrido en 2022, donde la penosa Profeco de ese entonces dejó indefensos a los mexicanos y a los asistentes a este concierto que de milagro no terminó en una situación de gravedad con la pérdida de vidas humanas.

Y ahí está el avance de las fechas para darle continuidad al caso legal en el país del norte donde tenga la seguridad que Ticketmaster no saldrá bien librada. Hay un tema que será el que pueda llevar hasta ejecutivos a prisión, ya que se señala a Live Nation-Ticketmaster de presionar a promotores y lugares independientes, para que sea la elegida para la venta de sus boletos para sus eventos, de ahí la gravedad del caso, que abonará a los puntos de su juicio. Y ya no hablar del efecto carambola por los altos costos trasladados a los consumidores que terminan por incrementar los costos, sino que además dicen afectan la innovación y la diversidad en la industria de los eventos en vivo.

Las acciones de Live Nation en el New York Stock Exchange cerraron con una baja del 7.8% en la sesión de este jueves, que no es otra cosa más que la preocupación de los inversionistas sobre el futuro de la compañía ante esta significativa acción legal a la que, por supuesto, le daremos seguimiento. En México Ticketmaster sabe de la debilidad de la Ley Federal de Protección al Consumidor, por ello no hace mucho logró un acuerdo vergonzoso con una demanda colectiva, porque también las autoridades mexicanas están distraídas con otros asuntos. Lo que sucede en Estados Unidos, debe ser tomado de ejemplo contra Live Nation-Ticketmaster para un fortalecimiento de las leyes y la regulación a esta empresa con bandera de prácticas monopólicas, es inverosímil que continúe operando sin garantizar la absoluta protección a los derechos de los consumidores mexicanos.

