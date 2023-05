Pemex, Banamex y Oceanografía

En febrero de 2014, Citibanamex, en aquel entonces liderado por Javier Arrigunaga, inició un intenso pleito legal que hasta la fecha no ha visto su fin en contra de la naviera y proveedora de Petróleos Mexicanos (Pemex), Oceanografía, S.A (OSA, de Amado Yáñez. Se trató de una serie de acusaciones por parte de la institución bancaria en contra del contratista por un presunto fraude masivo de más de 400 millones de dólares, mismos que reclamó por la vía penal, y también a través de un concurso mercantil. De acuerdo con lo que el banco argumentó en su momento, OSA habría incurrido en una serie de actividades fraudulentas con el fin de obtener financiamiento por parte de diversas instituciones financieras, entre ellas Citibanamex, acusaciones que hasta la fecha no ha podido sustentar.

No obstante, el reclamo de Citi, que en ese año presidía Michael Corbat, no sólo provocó el despido de 12 empleados del banco de su filial en México, sino que llevó a la quiebra a Oceanografía y a Yáñez Osuna a la cárcel, quien en 2017 fue puesto en libertad, no sin antes pagar una fianza de 7.5 millones de pesos como garantía para enfrentar sus procesos en libertad, y con la pesada carga de saber que tenía en contra a personajes importantes de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, como el propio Emilio Lozoya, entonces director general de Pemex; Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en ese momento, y Jesús Murillo Karam, titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR).

Pese a eso, para 2019, OSA ejecutó el contraataque e interpuso tanto en México como en Estados Unidos diversas demandas contra Banamex y Citigroup por quebranto económico y daño moral por un monto de cinco mil 200 millones de dólares, un conflicto que hasta la fecha continúa sin resolverse luego de que el banco interpusiera diversos amparos para defenderse y retrasar la solución, algo que también ha interferido con el proceso de venta que inició el año pasado la institución financiera. Ahora, como parte de un nuevo capítulo de esta saga, Pemex, que dirige Octavio Romero Oropeza, ha solicitado recientemente a Citibanamex la devolución de siete mil 406 millones de pesos, que a través de su filial Pemex Exploración y Producción (PEP) pagó por el factoraje celebrado y como parte de su función fiduciaria en los fideicomisos que manejaba de la empresa Oceanografía, aun cuando el concurso mercantil vigente lo prohibía.

De acuerdo con el requerimiento de pago emitido por Pemex, Banamex realizó el cobro de dichas facturas, a pesar de que entre las medidas cautelares establecidas en el Concurso Mercantil 265/2014-VI del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, con fecha 14 de abril de 2014, se incluía el de no pago a terceros. Con todo y la orden del juez concursal, el banco realizó los cobros, entre el 2014 y aún en el 2016, gracias a la autorización de Lozoya y luego de dos años de iniciado el concurso. La nueva solicitud de devolución de fondos por parte de Pemex a Citibanamex por el cobro indebido de facturas y pagos a fideicomisos, genera la posibilidad de un cuarto juicio en el que Citibanamex, en su calidad de banco y división fiduciaria, tendrá que responder.

Afanadores al frente. Dignificar la labor de los especialistas en aseo es una tarea primordial para la Unión Nacional Independiente de Trabajadores y Empleados de Limpieza (UNITYEL), comandada por Marco Antonio Reyes Saldívar, prueba de ello es la puesta en marcha del programa “Bizne”, con el cual se amplian hasta en 10 por ciento las percepciones de los agremiados, y es que se trata de un novedoso mecanismo para acceder a cinco comidas completas quincenalmente, lo que también les brinda ahorros de hasta 20 por ciento. Se trata de una iniciativa impulsada en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), de Fadlala Akabani, por lo que participan más de 250 restaurantes capitalinos, en donde se proyecta beneficiar a unos ocho mil afanadores. Se opera mediante una aplicación inteligente que proporciona las ubicaciones de los locales participantes, además que mantiene registro del número de menús por persona.

Transporte y logística del futuro. Tras los estragos del Covid-19, el sector dedicado a la logística y autotransporte no se detiene, una de las pruebas es el Logistics World, encuentro que reunió a expositores entre los que figuraron integrantes de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, liderada por Miguel Elizalde, donde aprovecharon para mostrar las tecnologías limpias de vehículos de logística. Este año, la industria tendrá múltiples foros de alto nivel, entre ellos Expo Transporte ANPACT 2023.

Voz en Off. Farmacias Benavides hace ajustes en su Consejo de Administración. Michele Ingravallo es su nuevo presidente, Sarah Gabriella Cepeda Muñoz y Benigno Segovia Martínez son nuevos consejeros propietarios y José Roberto Martínez Tovar es prosecretario no miembro del Consejo de Administración. Ya se verá el resultado de esto, pero no hace mucho fortaleció su venta en línea y el lanzamiento de sus servicios donde ya aplica la vacuna contra el herpes zóster …