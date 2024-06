Proyecto de Infraestructura

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jorge Nuño Lara, dejará al cierre de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, un Plan de Infraestructura que fue diseñado para ser realista y centrado en las necesidades de la población, logrando concluir más de 500 obras significativas, incluyendo proyectos carreteros, ferroviarios y aeroportuarios. Estas iniciativas representan una inversión superior a los 400 mil millones de pesos, equivalentes al 1.5% del PIB, beneficiando a más de 29 millones de habitantes.

Es en la XXIV Reunión Nacional de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres (AMIVTAC), que Nuño Lara ha destacado que se han enfrentado grandes desafíos, pero el compromiso y la dedicación han prevalecido. Además de mencionar que se están desarrollando 30 autopistas que conectarán a cerca de 19 millones de personas, con 25 de ellas ya en operación, algunas de las cuales fueron reactivadas o concluidas durante esta administración.

Se subrayó también que las obras de la SICT han reducido significativamente los tiempos de viaje, mejorando la calidad de vida de las comunidades remotas. En el ámbito ferroviario, destacó el viaducto atirantado del Tren Interurbano “El Insurgente” como un ejemplo de la capacidad de la ingeniería mexicana. En cuanto a la aviación, se señaló la importancia de recuperar la Categoría 1 en seguridad operacional aérea en septiembre pasado, lo que ha permitido expandir el número de rutas y pasajeros entre México y Estados Unidos. Además, los resultados favorables de la auditoría de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) han potenciado el sector aeronáutico, promoviendo más empleos, inversión y desarrollo. Eso y más será que se entregue en estafeta a quien llegue a ocupar esa posición en el gabinete de la presidenta virtual electa Claudia Sheinbaum, donde habrá las bases sólidas para continuar fortaleciendo la demanda de infraestructura para las inversiones que ya están en nuestro país, pero también para las que lleguen donde, por supuesto, en este proyecto está la población mexicana.

Contra fondos buitre. Grupo Salinas ha emitido un comunicado rechazando las recientes publicaciones calumniosas sobre el proceso de negociación entre TV Azteca y tenedores de bonos en EU. Desde febrero de 2021, TV Azteca ha estado abierta al diálogo para alcanzar un acuerdo que beneficie a todas las partes involucradas y refleje la realidad de la industria en México y el mundo. Tras una derrota legal en EU, dos fondos buitre abandonaron las negociaciones sin explicación y ahora intentan responsabilizar al Gobierno mexicano mediante una demanda que Grupo Salinas considera improcedente bajo el antiguo TLCAN. Estos fondos presentaron su demanda en el último mes de vigencia del TLCAN, sabiendo que no procedería bajo las reglas del nuevo T-MEC. Grupo Salinas denuncia que estos fondos, en complicidad con algunos medios de comunicación, buscan presionar a un juez mexicano y litigar en los medios lo que no han podido ganar en tribunales. La compañía reafirma su compromiso de no ceder ante estas tácticas y llama a los medios a informar con veracidad y apego a los hechos.

Investigan en VW. Malas noticias para Volkswagen México, porque finalmente se ha decidido que las secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social investiguen puntualmente si en Puebla se han violado los derechos laborales. Los próximos 30 días serán cruciales tras la queja de 10 trabajadores por despido injustificado debido a actividades sindicales. El 7 de junio, las dependencias informaron al Gobierno de Estados Unidos de este procedimiento al ser quien solicitó la investigación bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC. La Secretaría del Trabajo revisará internamente si hubo denegación de derechos de asociación y negociación colectiva en la planta. La queja está relacionada con los despidos ocurridos durante las elecciones del comité ejecutivo del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW) del pasado 30 de noviembre de 2023.

Walmart presume. Les fue bien a los de Walmart con la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, donde en esa reunión estuvo Kathryn McLay, presidenta y directora ejecutiva de Walmart Internacional; Ignacio Caride, presidente ejecutivo y CEO de Walmart de México y Centroamérica; Javier Treviño, vicepresidente sénior de Asuntos Corporativos en la región; y Paul Dyck, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales Globales, entre otros. La promesa de inversión de la empresa de origen estadounidense está puesta, donde seguramente veremos más reuniones de conglomerados importantes con la futura presidenta. Eso sí, Walmart tiene que ajustar muchos tornillos en sus inversiones que realiza, ya que en los últimos años ha cometido muchos errores aunque los hagan parecer aciertos, de ahí que hoy quieren borrar esa pasada historia de fallos en nuestro país, donde hoy hay más de un ejecutivo que busca regresar marcas olvidadas, y hacer ajustes que en el pasado funcionaron, y anote en esto a la marca Superama, que a alguien se le ocurrió cambiar a Walmart Express y hoy saben que fue un error. Caride es un buen ejecutivo de sobrada experiencia que hará una gran mancuerna con la administración que viene.

Voz en off. Anytime Fitness México, que preside Rodrigo Chávez, adelanta que va por la expansión de su concepto que inició operaciones en 2009. Después de la pandemia Covid-19 ha sido uno de los sectores que más recuperación ha tenido, por ello, esta empresa que basa también su negocio en franquiciatarios va por la apertura de 102 nuevos clubes a nivel nacional. Consolidar las existentes también sería lo relevante, algunos lucen improvisados, desangelados, poco modernos, abandonados, donde se podría correr el riesgo de una lesión por lo obsoleto del equipo, y donde no corresponde con el costo que se cobra a los usuarios por el servicio ofrecido, incluso dar origen a un código de servicio sería lo importante, y ponga aquí la profesionalización del personal que labora, así que se vale presumir la inversión pero no hacerlo bajo el pretexto de ser una excelente compañía…