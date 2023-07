¿Para Cuándo el Sistema de Salud de Dinamarca?

Cada día parece más lejana la posibilidad de que en nuestro país tengamos un sistema de salud como el de Dinamarca. Y es que en materia de salud renal, también vamos de mal en peor, a pesar de que la Enfermedad Renal Crónica (ERC) es una de las 10 primeras causas de muerte.

Se estima que al menos 200 mil pacientes requieren terapia de sustitución a través de hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante. Actualmente, la adjudicación de contratos para la administración de hemodiálisis se realiza a través de licitaciones públicas en las que “partidas” enteras de sesiones deben ser adjudicadas a un solo proveedor o grupo de proveedores en participación conjunta.

No existe la posibilidad de proveeduría simultánea que está contemplada en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP). Sólo se considera la “capacidad”, es decir, el número de máquinas disponibles y un “precio bajo”. No se toma en cuenta ni se evalúa en absoluto la calidad de la atención, los resultados de las unidades ni la preferencia o percepción de los pacientes, lo cual ha favorecido el crecimiento de monopolios, y eso desincentiva la competencia y la inversión en la materia, lo cual hace posible que un “proveedor nuevo”, sin ninguna experiencia que cumpla con lo mínimo indispensable, pueda ofrecer un menor precio y ser adjudicado con el tratamiento de una población de pacientes que ya recibían un tratamiento de calidad, a los que, de un momento a otro, se les ordena ir a otra clínica sin ninguna garantía de que recibirán un tratamiento cuando menos igual en calidad al previo.

Al parecer, la autoridad no sabe que si abre la competencia con un sistema de evaluación de calidad aumentaría el acceso al tratamiento por la participación de muchos más proveedores, y claro que se tomaría en cuenta la voz más importante en este proceso, que es la del paciente. En este sentido, es muy importante mover todos los mecanismos y a los actores en este proceso para permitir y garantizar al paciente la libre elección de su tratamiento con base en la prescripción médica, calidad de los servicios y conveniencia, sin poner en riesgo su condición y su vida.

Inamovible en el ISSSTE. El horno no está para bollos en el sistema de salud, pero eso no impide que en el ISSSTE se actúe fuera del marco legal, o al menos así lo indican las inconformidades con relación a la compra de limpieza LA-051-GYB-051GYN061-N-26-2023, que se llevaba a cabo en Hidalgo. Las quejas por declarar desierto el proceso no se hicieron esperar, ya se encuentran en manos de la directora general de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la SFP, María Guadalupe Vargas Álvarez, con señalamientos sobre que no se evaluó a las concursantes en apego al sistema de puntos y porcentajes, delineado en la Convocatoria. Dicen los que saben que para el recién llegado subdelegado de Administración en la entidad, Eduardo Rodríguez Alemán, la instrucción sería beneficiar a Aseo Privado Institucional, que durante este sexenio se ha mantenido prácticamente inamovible de las instalaciones capitalinas, eso sí, gracias a una serie de asignaciones directas.

Pemex y su calificación. Sorprende que la semana antepasada, la calificadora Fitch Ratings recortó la nota crediticia de Petróleos Mexicanos (Pemex), a “B+”, con perspectiva negativa. Ante esto, dicen los que saben que lo anterior lo hizo a pesar de que la empresa productiva del Estado lleva poco más de dos años de desendeudamiento y a que, según sus reportes financieros, han metido orden en sus números. Apenas hace un año, la petrolera hizo un reclamo público al analista en jefe de Moody’s, que, por cierto, no dio respuesta. Pemex es la empresa más grande del país.

Voz en off. Entra un nuevo jugador al negocio de bancos digitales. Se trata de Hey Banco, de Banregio, donde será su principal accionista Manuel G. Rivero Santos, presidente del consejo de Regional, teniendo el carácter de accionista minoritario.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores es la que dio el respaldo para que esto se haga realidad…