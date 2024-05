Urgen Trabajadores Automotrices

En el Gobierno federal y en particular la Secretaría de Economía y del Trabajo, están enterados de absolutamente todo lo que sucede en la industria automotriz, incluso con las decisiones que vienen de otros países y que podría afectar a la decisión de inversiones provenientes de Asia, particularmente de China, aunque ese tema se tiene en análisis en el escritorio del despacho presidencial, pero otro asunto que está preocupando porque podría afectar a una del sector económico importante del país, es la falta de mano de obra para el sector proveedor de esta industria, la cual hoy ya está afectando a una empresa emblemática establecida en México. Se trata de Toyota, que ya ha confirmado que debido a la falta de trabajadores está teniendo problemas donde la decisión inmediata es la de detener las operaciones en su planta de Tijuana.

Hoy se sabe que en febrero y marzo se puso una pausa en la fabricación de sus automóviles debido a que sus proveedores no están cumpliendo con la demanda hecha. El análisis que se hace además es la exigencia de mejores condiciones laborales y salarios más competitivos en otros sectores, lo que en algunas zonas del país no está sucediendo, incluso pensando que en la nueva versión del T-MEC se puso especial énfasis en mejorar las condiciones de este negocio en nuestro país. Desafíos, muchos incluso pensando en que se viene de una recuperación después de la pandemia y la interrupción de las cadenas de suministro globales por la falta de chips.

Hoy se necesita una revisión a fondo para quienes se dedican a este trabajo de fabricación de autos, porque aunque hoy hay quienes aplauden las revisiones de contratos colectivos de trabajo, no se está poniendo atención a otros en la cadena de suministro. Porque aunque parezca un tema menor estas crisis pueden pactar profundamente en el Producto Interno Bruto (PIB), que hoy se dirime entre el 3 y 4 por ciento. Quizá se pensaría que el mensaje es falta de mano de obra, pero va más allá, porque como hemos visto tiene mucho que ver con lo que hoy se ofrece, y que todo va encaminado a políticas laborales y las estrategias de retención de empleados en la industria automotriz mexicana. Hoy es Toyota, mañana podría ser cualquier otra establecida en México y después la economía del país.

Cotemar vs. Pemex. Durante las últimas semanas diversas plumas orquestaron una serie de contenidos contra servidores públicos de Pemex. Lo único que unía a estos mercenarios de la información es que constantemente escriben en favor de los intereses de Cotemar, de Mario Dávila y María Cristina Lobo. La campaña estaba dirigida contra Octavio Romero y Marcos Herrerías, a quienes, por cierto, algunos proveedores responsabilizan de no pagar los millonarios adeudos. Y no vaya a pensar que Cotemar encabeza esa lista y andan más que molestos con estos funcionarios por los más de 8 meses de pagos atrasados. La empresa de Mario Dávila anda en plena promoción de la Clínica Médica Cotemar, una instalación de atención primaria, y en presumir sus reconocimientos ambientales que están lejos de ser acertados. Penoso caso de esta compañía que fue fundada hace 45 años, que ahora sería de enorme pena para sus fundadores.

Mexicano BBVA. A la oferta hostil de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), por Banco Sabadell, entró a escena el nombre de un mexicano. Se trata de David Martínez, quien es el segundo mayor accionista de Sabadell, institución financiera que rechazó la oferta no solicitada, pero lo que llamó la atención es que Martínez, está en favor de BBVA. Ya veremos cómo se desarrolla esta trama, porque otros en Sabadell aún consideran que el precio ofrecido es muy bajo, incluso el gobierno de España ha expresado su rechazo, y el Banco Central Europeo ha mostrado su respaldo. David Martínez tiene hoy una participación del 3.5% en Sabadell, comparable a la de BlackRock, pero también el mexicano tiene intereses en otras empresas, como el operador de aeropuertos Grupo Aeroportuario del Centro Norte.

AIFA Pass. Esta semana autoridades del Gobierno federal emprenderán una estrategia para fortalecer lo que presente incrementar los viajes en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). El AIFA Pass será un pase para condonar, eximirle a usted del pago de casetas hacia el Felipe Ángeles, ya que los costos por el uso de casetas en rutas como el Circuito Exterior Mexiquense (CEM) oscilan entre los 46 y los 595 pesos. Tendrá como estrategia un código QR con el que usted podrá acceder a este beneficio que a lo largo del año podría incorporar esta estrategia al Tren Suburbano.

Voz en off. Corporación Moctezuma nombró a Enrico Buzzi como presidente de su consejo de administración, un cargo que ya conoce a la perfección ya que esa oficina ya había estado a su cargo. La renuncia de Julio Rodríguez Izquierdo es lo que ha provocado está designación. Recuerde usted que Cementos Moctezuma es propiedad de la sociedad entre la española Cementos Molins y la italiana Buzzi Unicrem, ambas productoras de materiales para la construcción…