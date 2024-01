AICM, pese a todo, más pasajeros

Aun y todas las medidas —justificadas o injustificadas— para reducir el número de operaciones y número de pasajeros, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que encabeza el Vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño, es ampliamente el preferido por los viajeros que van y vienen del Valle de México: en 2023 culminó con la movilización de 48 millones 415,477 pasajeros, un aumento de 4.7% respecto a 2022, pese a una reducción en 6.5% en el número de operaciones que acumuló 340,160 en ese periodo…, y pese al decreto presidencial para reducir a 43 el número de operaciones por hora, el aeropuerto capitalino bien podría lograr 50 millones de viajeros en 2024.

Ese decreto de reducción no responde a un asunto de espacio aéreo: la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que dirige aquí Cintya Martínez, ha demostrado que es posible hasta 60 operaciones por hora en el AICM de manera segura. El decretazo emitido por Andrés Manuel López Obrador sirve para contener temporalmente la saturación de pasajeros en la Terminal 1 y en la Terminal 2 (en los estacionamientos y accesos terrestres), pero no lo soluciona: de hecho, el objetivo no explícito pero visible —como el decreto y otras medidas gubernamentales— es empujar a que las aerolíneas nacionales y extranjeras trasladen más vuelos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

El AIFA, a cargo del general Isidoro Pastor, movilizó en 2023 a 2 millones 622,949 pasajeros, lo cual representó un aumento de 79% con relación a sus primeros 12 meses de desempeño comercial (de marzo de 2021 a marzo de 2022). El traslado de pasajeros se efectuó mediante 23,253 operaciones, un aumento de 62.2% a 12 meses. En materia de carga tiene un mejor desempeño al efectuar 5,439 operaciones de vuelos cargueros dedicados para el traslado de poco más de 179 mil toneladas de mercancías, aprovechando exitosamente el traslado que el AICM hizo de ese tipo de vuelos.

Es decir, que el AIFA ha venido creciendo de manera consistente, pero aún está lejos de alcanzar el uso óptimo de sus actuales instalaciones estimado en 20 millones de pasajeros anuales…, y no es claro que las aerolíneas que tendrán menos slots en el AICM opten por desarrollar rápidamente mercado en el polígono de Santa Lucía.

Por lo tanto, lo predecible es que este año en el aeropuerto capitalino haya más pasajeros en menos vuelos (aviones más llenos) y boletos más caros por la menor oferta de viajes y los mayores costos de servicios aeroportuarios.

IMMEX, sin cambio. Una situación preocupante para la Industria Manufacturera y Maquiladora de Exportación, toda ella, es que o hay avance en la renovación de los certificados IMMEX que permite la recuperación del IVA y de tarifas arancelarias de los insumos importados para fabricar productos de exportación: para todo 2023 se estima que la Secretaría de Economía habrá renovado unos 20 de tales certificados cuando regularmente se renovaban cerca de 1600 anualmente, lo cual permitió el afianzamiento de la industria automotriz que exporta anualmente 9 millones de vehículos de la industria aeroespacial, electrónica, de consumo, cómputo e instrumental médico entre otras. Y cuando la secretaría, a cargo de Raquel Buenrostro, no renueva los IMMEX, las empresas tienen que entablar largas negociaciones y litigios ante el SAT, de Antonio Martínez Dagnino, a fin de recuperar recursos que hacen viables sus planes de negocio. Independientemente de que ello no es la mejor manera de estimular el nearshoring, acumula causas contra México en la próxima revisión del T-MEC y para lo cual la oficina de Katherine Tai afila ya sus reclamos por prácticas comerciales.

De que viene la Reforma de Pensiones. Entre este miércoles y jueves Andrés Manuel López Obrador hará público el contenido de la prometida reforma de pensiones, lo cual ha generado preocupación entre los administradores de fondos para el retiro (Afores) agrupados en la Amafore, que encabeza Guillermo Zamarripa: aunque resulte improbable una propuesta expropiatoria —para lo cual se requeriría una reforma constitucional y para lo cual el oficialista Morena y sus rémoras no tienen mayoría en el Congreso— la presión podría llegar por las comisiones aplicadas además de que esas organizaciones serán blanco de la discusión electoral de este año. Las representaciones empresariales dentro del CCE, que preside Francisco Cervantes, están pendientes de la iniciativa para buscar un diálogo constructivo en favor de los trabajadores, pero sin desfondar al sector privado…, ni al público.

Trenes y carreteras. Este fin de semana vence el plazo para que Ferromex, que dirige Fernando López-Guerra, y Ferrosur, al mando de Oscar del Cueto, presenten sus propuestas para transporte de pasajeros en las vías que les han sido concesionadas a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de Jorge Nuño. Sin embargo, hay un aspecto crucial, el de ampliación y mantenimiento carretero para el que la SICT ha hecho milagros y que debe considerarse para mejorar rápidamente los hoy servicios de transporte terrestre. Ya le cuento.