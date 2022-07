Compranet, Procura y el “asesor incómodo” del Banxico

A finales de 2020, luego de un trabajo coordinado entre el Gobierno de Corea del Sur, a cargo de Moon Jae-in, y el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador, el Ministerio de Economía y Finanzas de aquel país y la Secretaría de Hacienda concluyeron un estudio para mejorar profundamente el sistema de compras del gobierno mexicano, mismo que expuso las debilidades y el carácter no sostenible de CompraNet (particularmente tras la última actualización de 2015) y propone medidas claras para transformarle en Procura México, tarea que recaía en la subsecretaría de Egresos encargada a Victoria Rodríguez Ceja…, pero que por alguna razón no se ejecutó.

El documento “2020/21 KSP Policy Consultation ReportMexico Strategies to Contribute to the Transformation of the Public Procurement System in 2018-2024 for the Mexican Federal Government” fue coordinado por la empresa estatal Korea IT Consulting dirigido por Yi Yun Choi, quien el prefacio agradece la colaboración del equipo mexicano encabezado por la oficial mayor Thalía Lagunas, a Alejandro González Ruiz, como director de la SHCP, a Javier Dávila, al frente de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional, y al director del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval.

El documento refiere lo que ya sabemos, que CompraNet nace en 1996…, pero abunda que su fragilidad proviene de que su proveedor original como integrador, la italiana Bravo Solution, en 2010 renovó la plataforma bajo un contrato a perpetuidad pagadero a una tarifa específica, pero sin que el gobierno mexicano tuviese acceso a los códigos fuente; en tanto que Bravo Solution mantuvo los derechos exclusivos para el uso y distribución del software y el producto. Esta situación se hizo más restrictiva a partir de 2017 cuando Bravo fue adquirido por la española Jagger que dirige Jim Bureau.

De ahí la propuesta de crear una plataforma flexible, de nombre Procura México, con tecnología abierta, capaz de expandir sus servicios on demand y proveer mejor información de inteligencia comercial al gobierno; esa tarea fue trasladada a la subsecretaría de donde se supone que el encargado de informática para instrumentarla era Edgar Amador, entonces director de sistemas.

El contrincante de Amador en la SHCP fue Alberto Olivas —director general de políticas de contrataciones públicas—, con quien habría mantenido pugnas de poder, e incluso acusaciones de índole sexual. A principios de 2022 Olivas fue señalado de orquestar cambios en la plataforma en CompraNet para favorecer a tal o cual concursante en compras públicas; fue separado del cargo… pero, se especula, para incorporarse a la Secretaría de Bienestar en área de registro de beneficiarios.

Procura México no nació. Pese a las detalladas recomendaciones hechas por la empresa pública coreana para crear Procura México, nunca fue puesta en práctica, pese a que era conocido desde hace cuando menos tres años la insostenibilidad de CompraNet tal y como estaba estructurado su modelo de negocios y su arquitectura.

Edgar Amador fue secretario de Finanzas de la CDMX en el gobierno del ahora senador Miguel Ángel Mancera, razón por la cual es difícil entender cómo pudo entrar al actual equipo hacendario, pero el hecho es que siguió a Rodríguez Ceja hasta Banxico como investigador en materia económica; le sobran credenciales académicas y profesionales para ello…, pero no hay registro de que se haya solicitado recursos para modernizar el hoy caído sistema de compras públicas.

Por supuesto, la gran pregunta es sí Jagger seguirá como proveedor a perpetuidad, o sí el gobierno mexicano retoma la recomendación coreana.

Más mentiras de los Zaga. Hablando de trampas, es falso que Actinver enfrente medidas cautelares por parte de un juez por una supuesta demanda del empresario prófugo Rafael Zaga Tawil. Si bien es cierto que su abogado, Eduardo Amerena, inició un procedimiento, las medidas de contingencia por casi 50 millones de dólares, se le rechazó en tribunales. Por cierto, de acuerdo con el expediente de la UIF del entonces Santiago Nieto, Amerena y su despacho recibieron transferencias por 29 millones de pesos… y aunque niegan cualquier tipo de relación con las empresas de los Zaga, existen traspasos también con las compañías REAIS, Powergreen Technologies, entre febrero y mayo del 2021.